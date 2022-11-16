«Теперь не время шутить»: Отец Ивана Урганта объявил, чем сейчас занимается его сын-телеведущий

Иван Ургант ходит в "Останкино" Фото: Александр ГЛУЗ

Об Иване Урганте после начала спецоперации слышно редко. Поначалу муссировались слухи, что ведущий якобы мигрировал из страны. Но их быстро развеял его отец – артист Андрей Ургант, который заявил, что сын находится в Москве и не собирается уезжать. Тем не менее, судьба шоу «Вечернего Урганта», где Иван был ведущим, все это время оставалась туманной.

Неожиданно на днях с заявлением выступила соведущая Урганта Алла Михеева. По ее словам, Иван продолжает ходить на работу в «Останкино», и она надеется, что передачу скоро возобновят. Пока же они с Ургантом «разрабатывают другие проекты». О том, чем на самом деле сейчас занимается Иван Ургант и какие у него планы, «КП-Петербург» решила узнать у его отца Андрея Урганта.

- К сожалению, меня никто не ставит в известность о новых проектах Ивана. Может, он и ходит на работу. Я знаю, что никто его программу «Вечерний Ургант» официально не закрывал. И Кремль к нему никаких претензий не имеет. Об этом еще Песков (пресс-секретарь президента, -примеч.Авт.) говорил. Он не является врагом народа или предателем родины. Никуда он никогда в жизни не уезжал, - поделился Андрей Ургант.

Иван Ургант пока не появляется на ТВ Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом Андрей Ургант объяснил, почему передачу его сына пока не показывают по телевидению.

- Если бы меня спросили, почему меня нет в развлекательных передачах, я бы ответил: «Потому что я не хочу развлекаться во время военных действий». Мне кажется, когда гибнут люди - это кощунство: плясать, орать, кричать петь песни, как это делают некоторые каналы. Но к каналам у меня нет претензий, они не закрывают мою передачу «Пятеро на одного». Она отчасти развлекательная, отчасти познавательная. А вот о чем сейчас шутить в программе «Вечерний Ургант», я не особо понимаю, - признался Ургант. - Я думаю, что Иван тоже не склонен думать, что надо развлекаться в это время. По поводу программы «Вечерний Ургант» не могу ничего сказать. Иван все реже и реже делится этой информацией, потому что было очень много гадостей про него сказано. Но люди, аудитория в эти гадости не верят, слава богу, и поддерживают моего сына. Это приятно, что родина его любит.

Андрей Ургант считает, что не стоит отменять новогодние мероприятия Фото: Евгения ГУСЕВА

Отец Ивана Урганта объяснил и то, почему сына теперь не видят на светских вечеринках.

- Он появлялся по телевизору, это его работа, его фишка, его жанр. Он любит телевидение, с уважением к нему относится. А на тусовках, где идиоты-артисты в расшитых золотом костюмах гуляют, он никогда не появлялся, - пояснил отец Ивана. - Его любимое времяпрепровождение – это семья, он отличный семьянин, и я горжусь этим. Он знает, что такое семья, что такое дети, что такое ответственность. И в этом смысле он совершенно потрясающий. Настоящий гражданин своей страны.

К слову, политические программы, как признался Андрей Ургант, он тоже не смотрит, потому что реагирует на них «депрессивно». Однако отменять праздничные мероприятия на Новый год, как считает Андрей Ургант, в России все-таки не нужно.

- Я прочитал слова Собянина (мэр Москвы, примеч.Авт.), который говорит, что лучше не отменять мероприятия, потому что от этого пострадает малый бизнес, а деньги, полученные с праздников, можно направить на помощь нашей военной операции, терять эти деньги не надо. Я согласен с этим, зачем перекрывать кислород малому бизнесу. А деньги лучше пусть пойдут на помощь нашей стране, - отметил Ургант.

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