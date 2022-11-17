«Снова выходит замуж»: Молодой жених подарил Татьяне Булановой бриллиантовое кольцо за 660 тысяч рублей

Буланова не скрывает своего молодого возлюбленного. Фото: соцсети

Татьяна Буланова выходит замуж в третий раз. Звезде 90-х недавно сделал предложение ее возлюбленный. Об этом в своем закрытом аккаунте заявила подруга певицы Елена Королева, которая выложила фото певицы с обручальным кольцом на безымянном пальце.

- Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani, - подписала снимок приятельница певицы, на котором Буланова сверкает бриллиантами на руке.

Имя жениха она не раскрывает. Но в последнее время артистка была в отношениях с Валерием Рудневым, который младше нее на 19 лет. В отношениях они уже почти два года. Однако исполнительница хита «Не плачь» ранее утверждала, что под венец пока не собирается. Тем более, после двух неудачных браков.

К слову, кольцо у Булановой достаточно шикарное. Жених подарил ей украшение из платины с крупным камнем танзанитом в два карата в огранке из бриллиантов. На сайте бренда такое кольцо стоит 11 тысяч долларов - в российских рублях по нынешнему курсу это 663 тысячи.

Однако сама 53-летняя Буланова на звонки не ответила. А чуть позже и ее подруга, выложившая фото в сеть, удалила снимки. А концертный директор певицы опроверг планируемое торжество.

Накануне знаменитость засветила кольцо на безымянном пальце. Фото: соцсети

- Пост удален, это дезинформация, - сказала представитель Булановой Константин Сергеев. - Никаких комментариев, мы не отвечаем за действия людей, которые не посоветовавшись выкладывают свои посты. Я могу вам сказать, что Татьяна Буланова на луну улетела, например. Мы все опровергаем, нет никаких фактов.

Отметим, что Татьяна Буланова и Валерий Руднев закрутили роман два года назад. С будущим женихом они познакомились на вечеринке в Петербурге. Артистка признается, что не была настроена на отношения, но милое общение переросло в пылкую страсть и любовь. Буланова даже похудела ради молодого возлюбленного. Сейчас пара живет вместе. Дети певицы приняли нового ухажера знаменитой мамы и не препятствуют их отношениям.

Ранее певица признавалась, что готова еще раз родить ребенка. Ради этого она даже заморозила яйцеклетку. Для нее это уже будет третий брак. Первый был с музыкальным продюсером Александром Тагриным, в нем родился первый сын. Второй - с футболистом Александром Радимовым.

Рудневу 34 года. В молодости он профессионально занимался большим теннисом, а после завершения карьеры ушел в бизнес. В Петербурге он держит сеть кафе быстрого питания.

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