Директор Татьяны Булановой раскрыл правду о ее свадьбе с молодым экс-теннисистом

Слухи вокруг личной жизни Булановой не перестают утихать ФОТО: соцсети

Певица Татьяна Буланова в свои 53 года не перестает удивлять поклонников подробностями своей личной жизни. Фанаты только и успевают судачить: не беременна ли артистка, не собирается ли она замуж? И пока Буланова раз за разом опровергает слухи, рождаются новые. Так в закрытом аккаунте близкой знакомой певицы Елены Королевой появилось фото звезды 90-х с обручальным кольцом.

"Моя подруга выходит замуж!" - поспешила обрадовать всех Королева.

Но, видимо, зря. Сама Буланова на расспросы журналистов не отвечает, но вступиться за звезду решил ее концертный директор.

Фотографию с кольцом опубликовала подруга певицы ФОТО: соцсети

- Пост удален, это дезинформация, - рассказал "КП-Петербург" представитель Булановой Константин Сергеев. - Никаких комментариев, мы не отвечаем за действия людей, которые не посоветовавшись выкладывают свои посты. Я могу вам сказать, что Татьяна Буланова на луну улетела, например. Мы все опровергаем, нет никаких фактов.

Пост с поздравлениями из аккаунта подруги действительно пропал, но, как известно, Интернет помнит все, поэтому в соцсетях поклонники не унимаются, обсуждая личную жизнь и молодого возлюбленного артистки. Напомним, что Буланова встречается с 34-летним бизнесменом и бывшим теннисистом Валерием Рудневым.

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