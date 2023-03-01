Семь станций метро Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год

Семь станций метро Петербурга закроют на капремонт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В метрополитене рассказали о планах по капитальному ремонту станций метро Санкт-Петербурга. Сейчас в городе идут работы на станции "Чернышевская", на днях закроется "Ладожская". Но впереди у подземки большие планы - с 2023 по 2027 год на ремонт уйдут еще семь станций. Об этом 1 марта 2023 года рассказал начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

- В планах работы по реконструкции вестибюлей на станции "Фрунзенская", "Парк Победы" и "Электросила". Одновременно, конечно, закрываться они не будут, чтобы не было коллапса. Работы будут выполнены последовательно с учетом локации и особенностей городской застройки. Например, у "Фрунзенской" активно растет жилой квартал. Будет предусмотрено и транспортное обслуживание, - отметил Козин.

Предположительно, "Фрунзенская" уйдет на ремонт с конца 2023 года по 2025 год, "Парк Победы" в 2024-2025 годах, а "Электросила" в 2027 году.

В январе - феврале 2024 года собираются закрыть на капитальный ремонт станцию "Удельная". Работы продлятся около 11 месяцев. Также в планах в конце января 2025 года на год закрыть "Озерки", в 2026 году - "Технологический институт", а в 2027 году - второй вестибюль "Площади Ленина".

Что касается станции "Чернышевская", которая уже закрыта, то там работы идут полным ходом. В планах завершить реконструкцию в апреле - мае 2024 года.