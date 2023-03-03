Пешеходный фонтан, собачья площадка и скейт-парк: Что появится в новых общественных пространствах Петербурга в 2023 году

На благоустройство пространств выделили 1,9 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти семь десятков новых парков, спортивных, детских и собачьих площадок обещают благоустроить и открыть в Петербурге в 2023 году. Городской комитет «красоты», как называет себя комитет по благоустройству, точечно улучшает город, опираясь на мнение местных жителей. В общероссийской программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют все 18 районов Петербурга, их планы по обновлению расписаны вплоть до 2030 года.

Как заявила на пресс-конференции в ТАСС замглавы комитета по благоустройству Лариса Канунникова, власти стараются создавать целую систему городских пространств, а не отдельные объекты. Это помогает Петербургу уже третий год держаться в лидерах по индексу качества горсреды.

- Решено уходить от типовых решений и учитывать архитектурное окружение по конкретным адресам. Все дворы индивидуальны, жители стараются сделать их уникальными. Также мы переосмысляем благоустройство, чтобы оно было комфортным для маломобильных людей, слабовидящих и незрячих, аутистов, - уточнила Канунникова.

Набережная реки Карповки скоро окончательно преобразится - в декабре там прошел четвертый этап работ из пяти. Фото: пресс-служба Смольного

ОТКРОЮТСЯ В 2023 ГОДУ

Набережная реки Карповки погружается в пятый этап работ по благоустройству. Длинная рекреационная зона уже сейчас пользуется популярностью – там полно качелей, скамеек, уютных островков-причалов у воды. До конца года набережную доведут до идеала. Канунникова заметила, что столь крупный проект очень важен для центральных районов города, где соседствующих с природой пространств не так уж много.

Парк Авиаторов в Московском районе начали обновлять в прошлом году. А в грядущем октябре зеленую зону, полную полезного функционала, откроют для жителей.

В этом же году жители Васильевского острова увидят обновленный парк на Смоленке: необычный пешеходный фонтан, отзеркаливающие друг друга детская игровая и спортивная зоны, экодорожки, густое озеленение.

Под Дунайским путепроводом появится скейт-парк, работы там уже начались. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Фрунзенском районе, под Дунайским путепроводом, строится скейт-площадка, на Среднем проспекте Васильевского острова, 91 намечается площадка для выгула и дрессировки собак.

И это лишь пять объектов из 69.

ПРОЕКТИРУЮТСЯ В 2023 ГОДУ

В разработке у властей тоже достаточно пространств. Пейзажный парк в Красногвардейском районе начнет получать проектные очертания. В комблаге надеются, что он откроется в ближайшие несколько лет.

- По сути, это лесной массив с полным комплектом удобств, - подчеркнул глава комблага Василий Пониделко, - Идея реализации 42 га возникла после появления большого жилого массива, появилась необходимость развивать зеленые территории. Концепцию парка уже определили, идет планомерная работа.

В Линейном парке на Морской набережной проложат велосипедные дорожки и вымостят Аллею учителей. Фото: vk.com/vonews

Линейный парк вдоль Морской набережной на Васильевском острове районная администрация называет главным проектом года. Идеи для его наполнения придумывали студенты-архитекторы: в парке точно появится Аллея учителей, зоны отдыха, велосипедные дорожки.

Еще одну точку притяжения горожан, Удельный парк, тоже ждет обновление. Изменения для него чиновники комблага вместе с КГИОПом обдумывают уже два года, интересуясь мнениями местных жителей. Власти хотят сохранить шикарный лесной массив посреди города, но при этом сделать его современным и удобным. Согласовать проект надеются до конца года, а в 2024 начать работы, которые займут два года.

НА ЗАМЕТКУ

В Центре управления регионом петербуржцев призывают участвовать в судьбе тех или иных районов и дворов. По словам сотрудника ЦУРа Екатерины Бахметьевой, центр спрашивает людей о том, что они хотят видеть в конкретной локации, а затем предлагает варианты реализации. Словом, общественное пространство формируется под запросы местных жителей.

- У нас ежемесячно проходят голосования по какому-либо объекту. Если в соцсетях вам попадается таргетированная реклама опроса от ЦУРа – участвуйте! Так у нас будет возможность собрать больше мнений о том, что вы хотите видеть в городе, - сказала Бахметьева.

Одну площадку для выгула и дрессировки собак откроют на Васильевском острове. Увы, таких точек по городу всего 15. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИФРА

1,9 млрд рублей потратят на общественные пространства в 2023 году

100 внутридворовых территорий, 150 детских и спортивных площадок благоустроят

51 общественное пространство открыли в 2022 году

154 общественных пространства открыли с 2019 года

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