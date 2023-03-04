«Уничтожил сына генерала ВСУ и пережил 40 обстрелов за час»: Мобилизованный депутат Виталий Милонов подвел итоги своей службы на спецоперации

На передовой Виталий Милонов провел пять месяцев. Фото: t.me/govoritmilonov

Депутат Госдумы Виталий Милонов вернулся в Петербург с передовой. Пять месяцев он провел на Донбассе, где служил по контракту. Милонов был в составе артиллерийской противотанковой батареи под Горловкой, которая базировалась на участке от Бахмута до Ясиноватой. Там он не депутат и медийный человек, а лишь младший сержант, по специальности старший наводчик 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12.

Позывным «Густав» уже никто не звал, но товарищи по службе обращались по-доброму – Валентиныч. Эта история не про деньги, поскольку депутат и не имеет права получать зарплату за службу в СВО. Сейчас Милонов планирует заключить новый контракт и вернуться на Донбасс, а пока хочет провести время с семьей и заняться работой на своем участке.

О том, что пережил Виталий Милонов на передовой узнала spb.kp.ru, поговорив с депутатом.

«ПЕРЕЖИЛИ 40 ПРИЛЕТОВ И ЧУДОМ СПАСЛИСЬ»

- Виталий Валентинович, вы депутат российской Госдумы и для ВСУ вы «живая мишень». За вами охотились?

- Я знаю, что для ВСУ я важная цель. Осенью я был на одной церковной службе на Донбассе. Выложил в Telegram-канале, что там провел Крестный ход. И через 15 минут туда пальнули из «Града». По счастливой случайности не попали по храму. Попало в частный незаселенный сектор. С этого момента я аккуратно себя веду, не публикую ничего лишнего. Все российские телефоны у меня выключены.

- Находиться на передовой само по себе опасно. Были ли обстрелы? Расскажите о тех, что запомнились больше всего.

- Самый жесткий день, когда мы пережили 40 прилетов за час из 155-миллиметровой гаубицы. Непосредственно по нашей позиции стреляли. Прилет одного снаряда – уже опасное, нерядовое событие. А 40 – это испытание для всех. Чудом пережили. Хорошо, что наша пушка не засекается и обнаружить нас сложно. Но вот в тот раз мы попались, и нас зверски обстреливали.

На фронте Милонов не депутат и медийный человек, а лишь младший сержант, по специальности старший наводчик. Фото: t.me/govoritmilonov

- Виталий, в зоне СВО вы служили в составе артиллерии старшим наводчиком. В чем заключалась ваша задача?

- Я уничтожаю укрепления противника в пяти километрах от меня. В окоп к ним с автоматом наперевес я не бегаю. Так что свои «трофеи» я вижу через квадрокоптер, ползет ли там кто-то, или все уничтожены. Наша главная задача – убрать всех врагов, мешающих пройти нашей пехоте вперед.

- В сентябре вы рассказывали нам, что уничтожили в бою украинский «Град». Это был единственный раз или удавалось еще?

- Больше украинских «Градов» я не подбивал. У нас ведь пушка маленькая. Мы сами на передовой и работаем (стреляем) по передовой. А все эти гаубицы стоят далеко и по ним работают наши сослуживцы. В моей коллекции побитые бронетранспортеры, английские бронированные самоходки, украинские БТР «Казак». Уничтожили десятки командиров подразделений, еще когда КПП «Майорск» штурмовали.

Милонов планирует подписать новый контракт и вернуться на Донбасс. Фото: t.me/govoritmilonov

- А генералов или другие важные звенья ликвидировали?

- Генералов вроде бы не ликвидировали, у меня нет подтверждения. Единственное - уничтожили сына генерала украинской армии. Он был в штурмовиках. Я не стал выяснить, что за личность. Этот генерал настолько был в ярости, что послал за телом сына спецназовцев. Это были иностранные наемники. Рискуя многим, все-таки выкрали тело. А других оставили. Это, конечно, показательная история. Мы не охраняли тела. Мы, кстати, никогда над телами не издеваемся. Сами украинцы мало забирают погибших солдат, бросают на поле боя. Мы их сами хороним. Если бы они хотя бы попытались забрать тела – мы бы из уважения не стали палить по ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Однажды подорвал украинский «Град»: Мобилизованный депутат Виталий Милонов рассказал, как участвует в боях на Донбассе

Депутат Госдумы Виталий Милонов уничтожил украинский «Град» в боях на Донбассе (подробнее)