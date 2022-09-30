«Однажды подорвал украинский «Град»: Мобилизованный депутат Виталий Милонов рассказал, как участвует в боях на Донбассе

Виталий Милонов рассказал о буднях на фронте на Донбассе. Фото: предоставлено "КП"

Подъем в пять утра, полчаса на сбор, завтрак и вперед к окопам и противотанковой пушке. Так описывает свои будни депутат Госдумы Виталий Милонов, который уже две недели служит добровольцем в горячих точках на Донбассе. Хоть народный избранник и выкладывает фотографии с отчетами боевых действий, но нашлись скептики, которые сочли это бравадой – то лопата слишком чистая, то автомат якобы не стреляный, то его защищает охрана. «КП-Петербург» поговорила с Милоновым о том, полезен ли депутат на поле боя.

БУДНИ В ОКОПАХ

Мобилизовали известного петербуржца в артиллерийскую противотанковую батарею под Горловку. Военный билет при нем. Специальность младшего сержанта Милонова – старший наводчик. Его лучший друг в эти дни это 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12. Ежедневно он и его сослуживцы выходят на укрепленную позицию, слушают доклад от разведгруппы и стреляют по указанным целям.

В свободное от службы время Милонов посещает обстрелянные дома жителей Донбасса и общается с мирными жителями. Фото: предоставлено "КП"

- На быт меньше всего обращаешь внимания в эти дни, – говорит Виталий Милонов. – Сложность только в том, что украинцы перекрыли воду. Поэтому от колодца до колодца бегаем. Вечером валишься с ног. Ведь знаешь, что в пять утра надо вставать и выезжать на позиции.

Да, физическая форма депутата не как у Рэмбо, но он уверяет, что прошел хорошее обучение еще в годы службы в народной милиции в ДНР.

- Позывной у меня «Густав». Просто исторически сложилось так. Я сделал генетический анализ и оказалось, что у меня семь процентов скандинавской крови. Называют меня, в основном, просто Валентинычем. Ну и ладно, без проблем, не обижаюсь, - делится депутат Госдумы

Милонов заверяет, что жители Донбасса рады присоединению к России. Фото: предоставлено "КП"

«ВПЛОТНУЮ К ВРАГУ»

По словам Милонова, ежедневно от него требуют уничтожить минимум одну цель. Это может быть боевая машина пехоты или же укрепление отряда украинцев.

- Времени на пустую пальбу нет, – подчеркивает Виталий Милонов. – Однажды при помощи сослуживцев мне удалось уничтожить украинский «Град» (систему залпового огня). Мы сами не видим взорванную технику, только получаем отчеты, поражена или нет цель. Далее быстро маскируемся, уходим в укрепление. Потому что начинается ответный огонь, и он может быть очень сильным. А мы не разбрасываемся жизнями нашими бойцами.

Как рассказывает Милонов, обстрелы неонацистов его не зацепили. Нет ни царапинки. А вот у сослуживцев были ранения, но легкие.

- Любой человек, который там находится, рискует жизнью, – вздыхает народный избранник. –Наша пушка бьет на расстояние 3-5 километров. Так что мы подкрадываемся вплотную к линии соприкосновения. Например, при освобождении поселка Новолуганское у нас был визуальный контакт с врагами. Видели черный дым от разбитой техники.

Старший наводчик за работой. Фото: скриншот с Rutube, канал RT

Скептикам Милонов отвечает коротко.

- Автомат не стреляный и лопата чистая? У людей есть право сомневаться. Я приглашаю всех к себе на позицию. Вместе посмотрим на мою лопату, вместе покопаем окопы, вместе будем, не дай бог, стрелять из автомата. Пусть приезжают ко мне и покажут, что они лучше. А лопаты мы иногда сами покупаем. Вот они и в хорошем состоянии. Ржавой лопатой ты не выкопаешь окоп быстро и ровно. А форма чистая – ну я же не чушка, нужно поддерживать чистоту! – возмущается Милонов.

Сейчас Милонов уехал из Донбасса и приехал в Москву.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Только один чиновник из Петербурга решился пойти добровольцем на Донбасс и отказался от брони. Это замглавы комитета по молодежной политике Иван Есипов. Виталий Милонов рассчитывает, что его и юношу из Смольного поддержат и городские парламентарии.

- Я бы попросил моих коллег из Заксобрания откликнуться и присоединиться к нам на фронт. Очень важно показать, что петербургские парламентарии готовы быть вместе со своими избирателями. А уж про муниципалов я вообще молчу. А то как 23 февраля водку кушать все здоровые, а как страну защищать – все резко заболевшие. Да, мне тяжело служить на фронте и разрываться на два города, летать в Москву на заседания в Госдуму. Но долг зовет.

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