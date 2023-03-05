Неслась на «красный»: Женщина на «Ладе» сбила маму с младенцем в коляске в Петербурге

Женщину с двухмесячным младенцем доставили в больницу. Фото: t.me/Megapolisonline

Появились подробности аварии на Каменноостровском проспекте в Петербурге, где легковушка сбила маму с коляской. ДТП случилось вечером 4 марта на Петроградке. Как рассказали в городской полиции, автомобиль «Лада» пытался проскочить на «красный» сигнал светофора в то время, когда дорогу по пешеходному переходу переходила женщина с детской коляской. Машина не успела затормозить, хоть на дороге не было скользко. На место ЧП тут же приехали полиция и скорая помощь. В результате столкновения пострадала уроженка из страны ближнего зарубежья и двухмесячный младенец.

- В результате ДТП женщина и ее малолетний ребенок, 2022 года, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, - уточнили состояние здоровья пострадавших в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, за рулем «скоростной» «Лады» была 58-летняя петербурженка. У женщины стаж вождения 21 год. Предварительно автоледи вела автомобиль трезвая.

Сейчас в полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.