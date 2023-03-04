«Лада» сбила коляску с ребенком и двух женщин на Каменноостровском проспекте в Петербурге

Авария случилась на пешеходном переходе. Фото: vk.com/spb_ch_p_l

Серьезная авария случилась в центре Петербурга на Каменноостровском проспекте. Вечером 4 марта автомобиль «Лада» сбил на пешеходном переходе женщину с коляской. Также легковушка зацепила и пожилую женщину. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, прикрепив фото ДТП.

- Бабушка, предположительно погибла на месте, судьба ребенка неизвестна. Мама серьезно не пострадала, - рассказывают свидетели аварии в группе «Питер | Читай Пиши Люби» в соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно, на месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Официального подтверждения о пострадавших пока нет. Это не первая серьезная авария в Петербурге за последние сутки. На Пулковском шоссе водитель ГАЗели столкнулся с иномаркой. От удара грузовик отбросило в ограждение, а водитель вылетел через стекло из кабины. Мужчина упал вниз с эстакады на КАД, но чудом остался живым. Пока он госпитализирован в больницу.

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