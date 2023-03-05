Ранил двух человек: мужчина стрелял из пистолета по людям на барной улице Рубинштейна

В конфликте пострадали два посетителя барной улицы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга задержала мужчину, стрелявшего на улице Рубинштейна в Петербурге. Звонок о неадекватном прохожем с пистолетом в руках поступил вечером 4 марта. Как только наряд приехал на место ЧП, хулигана тут же скрутили.

В МВД по Петербургу рассказали о конфликте на барной улице. По словам ведомства, 30-летний уроженец Оренбурга поссорился с двумя другими посетителями ночных заведений, 25 и 28 лет. Словесная перепалка ни к чему не привела, и мужчина выстрелили в оппонентов из травматического оружия. Пострадавших госпитализировали в больницу.

- У задержанного изъят травматический пистолет, а также аэрозольное устройство. Подозреваемый доставлен в 28 отдел полиции Центрального района в отношении него составлен административный протокол, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но административкой за мелкое хулиганство мужчина не отделался. Утром 5 марта на него возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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