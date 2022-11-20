Музыкальное шоу и новогодний фильм со звёздами: ТНТ рассказал о премьерах нового телесезона

ТНТ продолжает удерживать лидерство в развлекательном сегменте.

В четверг, 17 ноября, в event-комплексе Loft Hall в Санкт-Петербурге прошла презентация нового телесезона ТНТ. На мероприятии генеральный продюсер канала Аркадий Водахов подвел итоги 2022 года и презентовал новинки, которые появятся на канале в 2023 году. Мероприятие прошло в русском стиле: на входе гостей встречали огромные матрёшки с лицами ТНТ, а также фотозона с самоваром, баранками и сеном.

Генеральный продюсер канала Аркадий Водахов рассказал, что ТНТ продолжает удерживать лидерство в развлекательном сегменте. Comedy Club – самое популярное шоу этого формата на ТВ, также в топ входят «Я тебе не верю», «Импровизация», «Однажды в России», «Где логика?», «Comedy Баттл» и «Двое на миллион».

В грядущий праздничный прайм-тайм ТНТ не будет сбавлять обороты: зрителей ждёт грандиозная премьера – новогодний фильм «СамоИрония судьбы», в котором топовые комики и актёры канала объединятся с популярными музыкантами, чтобы придать новую жизнь знаменитому сюжету. Знакомые по культовой ленте сцены переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов. На экране появятся Михаил Галустян, Ольга Бузова, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Ольга Серябкина и многие другие звезды шоу-бизнеса.

А прямо сейчас внушительные рейтинги показывают недавно стартовавшее шоу «КОНЦЕРТЫ» с бенефисами топовых комиков, а также ток-шоу «Женский клуб», где ведущие Ксения Бородина, Яна Кошкина, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и Алина Герман обсуждают насущные проблемы.

Из запланированных премьер, которые выйдут на канале в ближайшее время, стоит отметить сольное скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян+», реалити-проект «Выжить в Дубае» от шоураннера Павла Воли и музыкальное шоу «Фактор голоса», а также проект «Конфетка» с Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец, где участникам будут помогать записать первую профессиональную песню в их жизни.

Как отметил Водахов, безоговорочными лидерами в сегменте больших шоу остаются «Звёзды в Африке» и «Новая битва экстрасенсов» – в новом сезоне зрителей ждут продолжения этих и других хитовых проектов, таких, как «Вызов» и «Влюбись, если сможешь».

Что касается сериальных итогов, то в 2022 году в десятку самых популярных сериалов на российском ТВ вошло восемь хитов ТНТ: «Девушки с Макаровым», «Исправление и наказание», «Неличная жизнь», «СашаТаня», «Ресторан по понятиям», «Реальные пацаны», «Стас» и «Мне плевать, кто вы». Как рассказал генеральный продюсер канала Аркадий Водахов, в новом сезоне ТНТ продолжит делать упор не необычные истории и открывать новые лица.

Мелодраматическая комедия о душевном одиночестве с Борисом Дергачёвым и Сергеем Шакуровым «Друг на час» расскажет о мужчине, который настолько устал от жизни, что уже готов «отправиться к жене». Но пенсионер неожиданно встречает незнакомца по имени Лёха, и вместе с энергичным молодым человеком открывает для себя мир заново, даже находя причины задержаться в нём подольше.

Комедийная история «Кафе Куба» от режиссёра «Реальных пацанов» Жанны Кадниковой с Мариной Федункив в главной роли, перенесёт зрителей в 2003 год: время, когда в руках каждого ещё не находился смартфон с бесконечной лентой новостей, и главным центром притяжения было обычно придорожное кафе на трассе Москва – Воронеж.

Историческая комедия «Крепостные» с Владимиром Селивановым и Настасьей Самбурской, и немецким актёром русского происхождения Дэниэлем Донским, известным по сериалу «Корона», отправит зрителей ещё глубже в прошлое: аж в 1822-й год. В центре сюжета окажутся крепостные, которым приходится скрываться после нелепой смерти их барина.

Комедия с говорящим названием «Макрон» расскажет о молодом парне, который пытается объяснить родственникам из российский глубинки, что отношения с женщиной, которая вдвое старше тебя – это вполне нормальная практика.

Историческая многосерийная история о вечной проблеме отношений отцов и детей «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым в главной роли расскажет о том, как сын купца из либерального Петербурга в консервативную Москву, помимо идей о революции, привозит свою новую жену и ещё одного её мужа.

Сериал «Праздники» с Виталием Хаевым и Марией Ароновой – это история о необычных отношениях обычной российской семьи, которая собирается вместе только по особенным поводам.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ: «Питер – особенный город для меня. Я здесь научился ходить и говорить, я здесь вырос. Мне очень приятно вернуться домой. Понимаю, что ваш любимый канал – это наверняка канал Грибоедова. Но мы постараемся это изменить. Огромное спасибо всем, кто помогает воплощать в жизнь наши самые креативные и смелые идеи. Вместе мы делаем этот мир чуточку лучше».