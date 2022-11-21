В Эрмитажном театре наградили лауреатов Пятой международной премии «Золотой Трезини»

Приспособление металлических конструкций нижегородских пакгаузов к новому использованию (Россия, Нижний Новгород). Источник: оргкомитет премии «Золотой Трезини».

В Санкт-Петербурге 15 ноября состоялась торжественная церемония награждения Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Она проходит уже пятый раз под эгидой Всемирного клуба петербуржцев.

В этом году на премию было подано 1123 заявки из 74 стран, в шорт-лист финалистов вошли 63 проекта из 16 стран. В списке победителей – проекты из Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, Китая, Кубы, Мексики, России, Таиланда.

Лауреатов и призеров премии со сцены Эрмитажного театра поздравил президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа, почетный председатель Международного совета «Золотого Трезини» Михаил Пиотровский. «”Золотой Трезини” – это праздник, праздник архитектуры как искусства, праздник музейного дела, потому что все проекты победителей собираются и хранятся в музейной коллекции, – сказал Михаил Пиотровский. – Мне очень приятно, что вместе с нашими коллегами, с потрясающим Международным комитетом, с представителями дипломатического корпуса мы храним память, стиль и дух Петербурга – города, который принадлежит всему миру. И прекрасно, что для этого выбрано имя Доменико Трезини».

Михаил Пиотровский также принял участие в награждении лауреатов специального приза в рамках премии «Золотой Трезини» – медали «Дух Петербурга» имени Валентины Трофимовны Орловой (названа в честь первого председателя правления Всемирного клуба петербуржцев) и получил из рук организаторов награду «За выдающийся личный вклад в продвижение идеи “Архитектура как искусство”».

С приветствиями к лауреатам премии и гостям церемонии обратились заместитель главы миссии, министр Посольства Швейцарии в Российской Федерации Штефан Клётцли, генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ури Резник и председатель оргкомитета премии «Золотой Трезини» Павел Черняков. Среди почетных гостей мероприятия были, в частности, генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Беатрис Латтайер, руководитель Представительства МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов и председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Наталия Сидоркевич.

В этом сезоне позолоченных статуэток первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини и золотых дипломов премии удостоились председатель КГИОП Правительства Санкт-Петербурга Сергей Макаров, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, начальник юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова, вице-губернатор Мурманской области Мария Гаврилова, заместитель городского головы – главный архитектор города Калуги Алексей Комов, гендиректор АНО «Остров фортов» Константин Чамилович, первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова Айрат Тухватуллин, директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина, бразильский архитектор Лучано Лернер Бассо, кубинский архитектор Хорхе Луис Велиз Кинтана и другие российские и зарубежные лауреаты.

Международная премия «Золотой Трезини» вручается в Петербурге с 2018 года под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Это единственная в мире архитектурная премия, эксперты которой отбирают для включения в состав музейного фонда новые проекты, имеющие высокую художественную ценность.

Девиз премии – «Архитектура как искусство». Каждый год организаторы премии награждают в Государственном Эрмитаже лучших архитекторов, реставраторов, дизайнеров и театральных художников из разных стран. Работы лауреатов премии пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и становятся участниками ежегодной выставки.

По традиции имена победителей определяются накануне торжественной церемонии по результатам тайного голосования по проектам финалистов. В голосовании участвуют Международный совет и жюри премии, в состав которых входят звезды архитектуры и директора крупнейших музеев мира.

Более 3300 проектов из 110 стран претендовали на позолоченные статуэтки «Золотой Трезини» за годы существования премии. В число лауреатов 2018–2022 годов вошли проекты из 22 стран.

Прием проектов на VI Международную премию «Золотой Трезини» стартует в первом квартале 2023 года. Участие в премии бесплатное.

Наталия Сидоркевич, Михаил Пиотровский и Павел Черняков на церемонии награждения Пятой премии «Золотой Трезини». Фото: Виталий Коликов

КОНКРЕТНО

Победители Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини-2022» в основных номинациях

1. Лучший архитектурный проект музея

Национальный музей сохранения природы на Камчатке (Россия)

2. Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции

«Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии» (Россия, Москва / Германия, Дрезден)

3. Лучший реализованный проект театральной декорации

«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» (Россия, Москва)

4. Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции

Приспособление металлических конструкций нижегородских пакгаузов к новому использованию (Россия, Нижний Новгород)

5. Лучший проект жилого комплекса

Cable Hut (Испания, Балеарские острова)

6. Лучший реализованный проект жилого комплекса

AARU Santa Fe (Мексика, Мехико)

7. Лучший проект общественного здания или сооружения

Отель Seed Cabin (Куба)

8. Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения

Международный конгрессно-выставочный центр на Хайнане – II этап (Китай)

9. Лучший реализованный проект интерьера общественного пространства

Парадная анфилада помещений дома И.В. Пашкова — Дома Департамента уделов (Россия, Санкт-Петербург)

10. Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры

Музейно-исторический парк «Остров фортов», III очередь благоустройства (Россия, Санкт-Петербург). Источник: оргкомитет премии «Золотой Трезини».

11. Лучший проект частного дома

Casa Niebla (Бразилия)

12. Лучший реализованный проект частного дома

Дом Açucena (Бразилия, Минас-Жерайс). Источник: оргкомитет премии «Золотой Трезини».

13. Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома

Вилла на побережье Финского залива (Россия, Санкт-Петербург)

14. Лучший студенческий проект здания или сооружения

Плавучий город в Таиланде (Таиланд, Бангкок)

15. Лучший студенческий проект общественного пространства

The Exodus: станция для перелетных птиц (Индонезия, Джокьякарта)

16. Лучший реализованный проект фасада или интерьера с использованием керамики

«Позитивная трансформация» (Россия, Санкт-Петербург)

17. Лучший реализованный проект интерьера с использованием произведения искусства

Casa Ocho (Мексика, Мехико)

18. Лучший дизайн-проект библиотеки

Реновация основного здания библиотеки имени В.В. Маяковского (Россия, Санкт-Петербург)

19. Лучший реализованный проект креативного пространства

Культурный квартал «Брусницын» (Россия, Санкт-Петербург)

20. Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве

Памятный знак «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» в Лахтинской гавани (Россия, Санкт-Петербург)

21. Медаль Genius Petropolis им. В. Т. Орловой

Постоянно действующая экспозиция «История движения в защиту Петербурга» в Петербургском центре культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского (Россия, Санкт-Петербург)

22. Премия Лазаря Хидекеля

Гастрономическое пространство Balagan (Россия, Санкт-Петербург)

23. Premio del Pubblico (приз зрительских симпатий)

Спасский кафедральный собор (Россия, Пенза)

24. За выдающийся личный вклад в продвижение идеи «Архитектура как искусство»

Президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Борисович Пиотровский

Посмотреть всех лауреатов и дипломантов премии.