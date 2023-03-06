«Третий раз будет волшебным»: Сын Татьяны Булановой откровенно высказался о ее новом женихе и предстоящей свадьбе

В этом году старшему сыну артистки исполнится 30 лет ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

Пик популярности Татьяны Булановой пришелся на 90-е годы. Тогда певица российской эстрады завоевала сердца своих поклонников благодаря трогательному исполнению. Во время некоторых концертов слезы у Булановой текли прямо на сцене. Как позже признавалась сама артистка, причиной тому была тоска по маленькому сыну Саше, который ждал ее дома из многочисленных туров.

6 марта певице исполнилось 54 года. Детей у нее уже двое, а вскоре и вовсе планируется свадьба. Ко дню рождения Татьяны Булановой spb.kp .ru пообщалась с ее старшим сыном Александром Тагриным о том, почему в прессе его окрестили алкоголиком, скоро ли певица станет бабушкой, и как идет ее подготовка к свадьбе с бизнесменом Валерием Рудневым.

«БЕЗ МАКИЯЖА ЕЕ РЕДКО УЗНАЮТ»

- Как Татьяна Ивановна обычно празднует свой день рождения?

- Это как с Новым годом – все зависит от того, есть ли у нее в этот день работа. Конечно, приятней, когда праздник отмечается в тот же день, но если обстоятельства не позволяют, то она спокойно может перенести на другой день. Единственное, чего она придерживается точно – не праздновать заранее. Бывает, что она приглашает много друзей, веселимся в ресторане. В этот раз будет семейный ужин, буквально самые близкие родственники.

Что касается подарков, то я всегда стараюсь ее удивить, подобрать что-то, что пригодится в жизни. Она, например, очень любит сухие вина, я ей как-то подарил электрический штопор. Мне показалось, что это очень практично и забавно. Ей понравилось. В этом году моя фантазия дала сбой, но я нашел очень прикольную кружку. Мама любит все, что связано с астрологией. Я нашел кружку с ее знаком зодиака. Она в блестках, такая очень красивая. Мне приглянулась.

С мамой Александр старается видеться хотя бы раз в неделю ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

- Она верит в гороскопы?

- В целом, да, придерживается. Ей импонирует вся эта тема.

- Вы с мамой часто видитесь?

- Как только, так сразу, по мере ее и моих возможностей. Раньше мы жили вместе, сейчас я давно живу отдельно, конечно, видеться стали чуть реже. Но, как минимум, раз в неделю получается.

По большей части мы время вместе проводим дома, можем телевизор посмотреть. А раньше, когда была возможность, часто ходили в кинотеатр. Она кино любит. Так как мама человек занятой и ведет активный образ жизни в плане работы, то иногда у нее нет сил, чтобы куда-то пойти позаниматься чем-то активным, поэтому у нас времяпрепровождение более созидательное. Разговариваем, крайне редко играем вместе в настольные игры.

- Поклонники не мешают вместе время проводить, часто узнают на улице или в кино?

- Все зависит от того, использует ли мама макияж в этот день. Потому что без макияжа ее крайне редко узнают, не сопоставляют ее облик без макияжа с тем публичным образом. А так как она старается меньше к себе привлекать внимание в повседневной жизни, то собственно ее и отвлекают меньше в этом плане.

По словам сына, в позолоченных туфлях по городу Буланова старается не ходить и не любит выделяться из толпы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Она специально не красится в повседневной жизни?

- Нет, не специально. К сожалению, я не женщина, я не могу судить, насколько это тяжело, но я бы сказал, что ей этого и на работе хватает. Зачем лишний раз и кожу портить, и время тратить? Чтобы погулять с семьей, можно нанести самый минимум, но это уже не выдает в маме Татьяну Буланову. Это же касается и одежды. В повседневной жизни ее можно увидеть в джинсах, в рубашке. Она одевается, можно сказать, скромно, как все. Это самая простая одежда из самых простых магазинов. Иногда можно даже из секонд-хенда найти, если там что-то классное. Она не ходит по улице в позолоченных туфлях.

НАЗЫВАЛИ БОГАТЕНЬКИМ РЕБЕНКОМ

- Популярность родителей вам как-то мешает или помогает в жизни?

- В детстве в особенности. Это скорее мешает, чем помогает. Как бы это ни звучало самоуверенно, но люди видят не меня как человека, а меня через призму маминой популярности. В детстве считали, что я должен вести себя как-то по-другому, потому что родители известные. Это налагает статус определенный. В повседневной жизни в последнее время люди удивляются этому факту, когда узнают. Видимо, по их мнению, я веду себя не так, как должен вести ребенок звездных родителей.

- Можете вспомнить какие-то ситуации, когда это мешало? Учителя просили автограф взять?

- Это регулярно, такое и сейчас бывает. Мне в целом нетрудно. Я плохо помню такие ситуации, потому что подсознательно какой-то дискомфорт они накладывали, и я старался забыть об этом. Я ведь учился в обычной школе, но меня одевали лучше, чем среднестатистического ребенка. Мне кажется, все упиралось исключительно в какие-то материальные вещи. Я не был в ответе за это, но люди говорили «вот ты богатенький» и еще что-то. Хотя про меня такое сложно сказать.

- Мама ходила на родительские собрания?

- К сожалению, на мои крайне редко, потому что моя учеба в школе выпала на ее условный пик популярности. Бабушка ходила.

Пока Саша был маленьким, мама пропадала на гастролях, но обиды на нее он не держит ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

Детство я свое плохо помню. В возрасте до 7 лет у них были регулярные гастроли по России и Европе. Родители приезжали, привозили сувениры, гостинцы, подарки и на следующем самолете или поезде уезжали дальше работать. 90-е были очень плодотворными для работы, на семейные активности было не так много времени, как, может, хотелось бы.

- У детей знаменитостей часто есть детская обида за то, что родители мало времени уделяли в связи с работой, вас это коснулось?

- У нас вполне хорошие отношения с мамой. У меня никогда в целом не было в жизни какой-то обиды на кого-то. Это мимолетное очень чувство, денек помучаться и как ни в чем не бывало. Что касается матушки, то сейчас в своем возрасте я уже понимаю, что были такие обстоятельства, надо же было и меня содержать. Так было нужно. Если обида и была, то она уже прошла.

- Татьяна Ивановна строгий родитель?

- Моя бабушка Нина Буланова в основном занималась моим воспитанием. И при всей любви к ней, она была скорее «плохим полицейским», а матушка «хорошим». При том что бабушка меня любила. То, каким я вырос, это благодаря ее воспитанию. Мама мягкий человек, она, конечно, может на место поставить, если надо, в том числе и меня. Но она не позволяет себе какие-то резкие высказывания или действия по отношению к своим детям.

В детстве сына Булановой выделяли из-за более дорогой одежды ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

«К РАЗВОДУ РОДИТЕЛЕЙ ОТНЕССЯ СПОКОЙНО»

- Когда Татьяна Ивановна разводилась с вашим отцом продюсером Николаем Тагриным, писали, что вы полностью перестали с ним общаться. Почему не удавалось поддерживать связь?

- Не знаю, возможно, это связано с тем, что я в принципе необщительный человек. У меня, к примеру, очень ограниченный круг друзей. Я бы не назвал себя «человеком компании». Все шло так, как шло. Может быть, я закрылся тогда в себе. За отца не могу говорить. Эта тема в итоге у нас не поднималась. Общение наладилось, когда мы в очередной раз на маминой работе увиделись. Слово за слово. Он пригласил к себе на дачу. Я приехал. И пошло поехало. Сейчас мы общаемся, но не так близко.

- Для вас развод родителей стал тяжелым периодом в жизни?

- Мне почему-то кажется, что нет. Хотя и Татьяна Ивановна, и ряд людей со стороны говорят, что да. Может быть, мое подсознание опять же пытается меня уберечь от каких-то деструктивных последствий, поэтому я могу быть в этом плане не объективен. Но мне кажется, что к разводу я спокойно относился тогда.

- Насколько известно, вы одно время работали бариста. Никогда не думали пойти по родительским стопам и податься в музыку?

- Я периодически об этом задумываюсь. Я всегда к этому тяготел, но петь я бы точно не стал. Мне кажется, у меня нет именно дара в плане голоса. Пою нормально, но не так, чтобы этим делиться. В плане музыки, если судьба или какой-то переломный момент в жизни меня к этому приведет, то я не воспротивлюсь. Почему бы нет. Мне сцена импонирует. Но я бы скорее играл какие-то чужие вещи, потому что музыку я никогда не сочинял. Уровень не тот и опыта нет. Чужое поигрывал. Толком-то я играть ни на чем не умею, но много на чем пробовал – бас-гитара, гитара, ударные.

Характером Александр похож на Буланову в его годы ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

Родители одно время направляли меня в эту сторону, водили на прослушивание, но как-то не сложилось, к сожалению или к счастью. У меня просто у мамы, как она сама говорила, с музыкальной школой не очень приятный опыт был. Заставляли сидеть за инструментом. Может быть, она, руководствуясь тем, что ей было некомфортно туда ходить, решила не развивать у меня неприязнь к музыке.

В детстве я больше увлекался видеоиграми, как и ряд моих сверстников. С ребятами играли в баскетбол, футбол во дворе. Ходил в художественную школу. Матушка говорит, что у меня способности к изобразительному искусству, с чем я в корне не согласен, но она считает, что это так. Со средней школы я забросил это дело.

Последние несколько лет я, да, работал бариста. В данный момент я в ресторанном бизнесе. Работаю кем-то вроде управляющего. Я не могу сказать, что мне это прям очень сильно нравится, но и нет особого дискомфорта. А что касается кофе, то могу сказать, что в перспективе я рассматриваю вариант открыть что-то свое. Бариста мне до сих пор нравится.

«ПИСАЛИ, ЧТО Я АЛКОГОЛИК»

- У вас нет каких-то публичных страниц в соцсетях, да и в принципе информации о вашей жизни не так много в открытом доступе. Почему? Вы сторонитесь публичности?

- У меня есть аккаунты чисто для общения. Я вел одно время страницу, но не позиционировал себя как человека публичного. Но после одного инцидента, скажем так, я решил, что не очень хочу больше с этим пока связываться.

О детях Александр только начинает задумываться ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

- Что случилось?

- Однажды я выложил исключительно шуточную историю. Утром перед работой зашел в магазин и нашел там баночку пива забавную. И выложил с подписью: «Как день начнешь, так его и проведешь». Один какой-то сайт после этого выложил разгромную статью о том, что я алкоголик, что моя матушка испортила мне жизнь, и я начал пить. Я подумал, что больше не хочу ничего выкладывать, мне это не нужно.

- Мама видела эти материалы о том, что вы алкоголик?

- Да, я всем, кому мог, это показал, потому что это правда в разной степени возмутительно и в то же время очень забавно. Я кому не показываю, все смеются и говорят, что и такое бывает, оказывается.

- Вы давно живете вместе с девушкой, к свадьбе рано еще готовиться?

- Мы уже 6 лет встречаемся, живем вместе поменьше. К свадьбе готовиться… Хороший вопрос, но сейчас как-то в связи с чередой недавних событий настроение не то, да и в финансовом плане пока рано. Сейчас другие проблемы. Пока о достойной церемонии тяжело говорить однозначно.

- Татьяна Ивановна внуков еще не просит у вас?

- Да, конечно, просит. В шутку или нет говорит об этом, намекает, но я и сам в целом не против детей, но нужно подготовить финансовую и моральную основу. Может быть, сейчас после моего юбилея (19 марта Александру исполнится 30 лет, - прим. Ред.) можно будет об этом задумываться, подготавливать почву, скажем так. Я все-таки считаю, что и сам еще в какой-то степени ребенок, так что я более ответственно к этому подхожу. Загубить детскую жизнь всегда можно, а вот достойного человека вырастить – это сложнее.

«ТРЕТИЙ РАЗ ВОЛШЕБНЫЙ»

- В это время ваша мама сама готовится к свадьбе, не так давно она объявила о помолвке с Валерием Рудневым. Вы поддержали это ее решение?

- Конечно, как я могу быть против? Точнее, я, конечно, могу, но в данной ситуации я абсолютно не вижу причин, чтобы возражать против этого союза. Меня как сына все устраивает, ее выбор достойный. Я искренне и доволен, и счастлив. Знаете, как говорят, что третий раз волшебный. Вот он, собственно, и наступает. Я исключительно положительно об этом всем событии отзываюсь. Мы хорошо общаемся, нет каких-то разногласий, хороший мужчина. Никто не без недостатков, но ничего «криминального» в голову даже не приходит на его счет.

- Уже известно, когда будет свадьба?

- Слушайте, я как-то стесняюсь даже спрашивать. Не знаю. В этом году точно, а когда не могу сказать. Она пока дату не объявляла.

- Вам удается общаться с младшим братом Никитой (младший сын Татьяны Булановой появился в браке с футболистом Владиславом Радимовым, спустя 9 лет пара рассталась – прим. Ред.)?

- Общаемся, но постольку поскольку. Это скорее связано с его возрастом. Во-первых, в плане нашей разницы. Во-вторых, у него сейчас переходный возраст. Сложнее дается общение. Скоро ему 16 лет будет, последние года три мы общаемся меньше, чем может быть стоило.

- У него уже начался подростковый бунт? Сюрпризы уже выкидывает родителям?

- Не без этого, да. Как раз вот три года как идет этот подростковый бунт. Характер свой показывает. Он чем-то в общении, повадках похож на маму, но больше схожестей у него с отцом. Я же похож на маму такую, какой она была в моем возрасте, если смотреть ее старые интервью.

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