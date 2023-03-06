Квартиры на вторичном рынке Петербурга подешевели на 6,8% за год

Цена за один квадратный метр снизилась на 2,7% Фото: Артем КИЛЬКИН

Квартиры в Петербурге на вторичном рынке стали дешевле. Такой вывод можно сделать из исследования сервиса «Авито. Недвижимость». Эксперты сравнили цены февраля 2022 года и этого же месяца в текущем году.

- За год цены упали на 6,8 процентов. Средняя стоимость квартиры в Северной столице в феврале 2022 года составила 8,8 миллионов рублей, а через год - 8,2 миллиона рублей, - говорится в исследовании.

Однокомнатная квартира в феврале прошлого года стоила 7,3 миллиона рублей. «Двушка» - 10,5 миллионов. А трехкомнатное жилье можно было приобрести за 14,2 миллиона. В феврале 2023 года цены на квартиры составили 6,9 миллионов, 9,8 миллионов и 13 миллионов рублей соответственно.

Снизилась на 2,7 процента и цена за один квадратный метр. В феврале прошлого года его стоимость составляла 192,9 тысяч рублей, а в этом году упала до 187,8 тысяч.

Напомним, за год в Петербурге также вдвое выросло количество предложений на вторичном рынке жилья.