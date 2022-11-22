Жителям Петербурга запретят добывать березовый сок и сушить белье на деревьях

Петербуржцам запретят портить деревья, жарить шашлыки и копать огороды в зеленых зонах города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Петербурга запретят добывать березовый сок, сосновую смолу, вешать гамаки на деревья и засыпать растения листьями. Все эти положения, а также другие ограничения, содержатся в проекте постановления об административных наказаниях, размешенном на сайте Смольного.

- Засыпка листьями стволов деревьев и кустарников, подвешивание на зеленых насаждениях гамаков, качелей, веревок для сушки белья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, - говорится в документе.

Сейчас сушкой белья на улице петербуржцы уже не занимаются, но три-четыре десятка лет назад увидеть висящие на веревке простыни можно было регулярно.

Кроме добывания сока и смолы, в официальных зеленых зонах Петербурга запрещено повреждать кору деревьев, в том числе делать на ней надписи типа «здесь был Вася»; «А+Б=Л» и прочие.

На территориях зеленых насаждений нельзя складировать любые материалы и конструкции (за исключением проведения согласованных работ по строительству и благоустройству), сбрасывать снег и лед на газоны, сжигать листья, использовать соль и химических препараты от гололеда. Под запретом разведение костров, мангалы, вся пиротехника.

Нельзя и раскапывать землю под огороды. Ну, вдруг, кто-то хотел посадить картошку в парке.

Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе, в силу он должен вступить через 10 дней после подписания губернатором, а частично - с 1 января 2023 года.