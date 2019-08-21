Малиновку, Муринский, Смоленку и парк Интернационалистов обещают оставить зелеными

Народные «пожары» в зеленых зонах Петербурга потушены. Об этом на прошедших дебатах заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Речь идет о четырех парках, против застройки которых горожане выступают последние несколько лет.

– Что касается парка на Смоленке – мы решили этот вопрос, – заверил Беглов. – Что касается парка Интернационалистов – решили вопрос. Что касается Муринского парка – готовим сейчас новую концепцию развития этого парка, и она вступить в действие только тогда, когда ее полностью утвердят жители.

По еще одному парку – многострадальной Малиновке – в парламент, по данным Смольного, направлен законопроект о включении выделенного под строительство участка в зону зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

МАЛИНОВКА

Война за Малиновку вспыхнула почти десять лет назад. В 2011-ом в парке, где и так уже стоял большой торговый комплекс, выделили 1,8 гектара под строительство собора во имя святых Жен-Мироносиц. Это стало возможным благодаря последовательным правкам Генплана.

В 2015-ом депутаты приняли новую норму Правил землепользования и застройки, которая ограничила высотность на этом участке до пяти метров. С тех пор застройка фактически угрожать парку перестала. Тогда же отменили постановление о строительстве и расторгли договор аренды земли. Взамен участка в Малиновке собору выделили другой, у Ржевского лесопарка.

Собор во имя святых Жен-Мироносиц. Фото: Санкт-Петербургская митрополия

– Инициатива жителей Красногвардейского района о строительстве храма остается значимой и является единственно правильной, – отмечает настоятель будущего Собора во имя святых Жен-Мироносиц, Смольного собора, домового храма Мариинского дворца и еще восьми церквей и часовен Петербурга Петр Мухин. – Приход договорился с правительством перенести храм на участок поблизости, который не обременен статусом зеленых насаждений. Сейчас его готовят к началу строительства. Идут переговоры технического характера. Никакого конфликта не существует.

Вот только два гектара так и остались вне ЗНОП. Вернуть их обратно в состав парка чиновники и оппозиция пытались не раз, но поправка слушания не прошла. Весной 2019-го Смольный сообщал, что, прежде чем ставить вопрос о возвращении гектаров Малиновке, нужно провести новую инвентаризацию. Сделать это, по правилам, можно только в 2020 году.

В понедельник, 19 августа, Беглов внес на рассмотрение депутатов «закон о включении территории парка Малиновка в перечень ЗНОП». Как сообщает Смольный, законопроект предусматривает увеличение площади парка на 1,8 гектара и обеспечивает его защиту от застройки. В парке уже высадили несколько деревьев, на очереди – новые скамейки и «зарыбление» пруда.

Рассмотреть поправку депутаты смогут только после выборов: с летних каникул они выходят 12 сентября. Ознакомиться с законопроектом на момент подготовки публикации «Комсомолке» не удалось.

МУРИНСКИЙ ПАРК

У Муринского парка проблемы начались в 2012 году. Из него тоже решили исключить 1,8 гектара. Землю предоставили компании «Анна Нова» под строительство спортивного объекта без торгов, этот участок планировали добавить к уже существующей «Нова Арене». На ПМЭФ-2018 губернатор Георгий Полтавченко подписал с компанией соглашение о развитии спортивной и выставочной инфраструктуры в городе. Тем же летом участок предоставили под строительство и заключили на него договор аренды.

Вторая очередь комплекса. Фото: «Нова Арена»

Но часть местных оказалась расширением спортивного кластера в зеленой зоне недовольна. В начале июля группа жителей района подала в суд на Госстройнадзор Петербурга. Тогда же Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство. Первое заседание намечено на 26 августа.

ПАРК НА СМОЛЕНКЕ

В начале года парламент Петербурга включил в ЗНОП два участка в устье Смоленки, которые ранее предоставили под строительство компании «Новые территории девелопмент». Эти участки стали общественно-деловыми в 2010 году, в 2016-ом без торгов заключили договор аренды, а прошлым летом выдали разрешение на строительство здесь двух двенадцатиэтажных гостиничных комплексов «Корабли» по разным берегам реки.

Отель «Корабли». Фото: Архитектурное бюро «А-Лен»

В августе 2018-го открыли продажу апартаментов. А в сентябре жители подали на Госстройнадзор в суд, чтобы оспорить разрешение на строительство. Тогда власти предложили инвестору перенести отель на другое место, а участки вернули в ЗНОП.

В мае суд признал разрешение на стройку незаконным. Тогда же застройщик стал оспаривать выводы Фемиды и подал в суд на губернатора и парламент. Причина в том, что землю вернули в ЗНОП во время действия договора аренды. Процесс продолжается.

ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

3,5 гектара в исторических границах парка вывели под застройку еще в 1999 году: планировали возвести аквапарк. Но в 2005-ом договор с инвестором, который так ничего и не построил, расторгли.

С новым желающим – стратегическим партнером «Оптима» – Смольный заключил договор в 2017 году. Предполагалось, что компания соорудит на участке крупнейший торговый центр города с океанариумом. Открыть его собирались в 2021 году.

Когда выдали разрешение на строительство, местные вышли на митинги и дважды просили о референдуме. В ноябре 2018-го от застройки парка отказались, а в декабре исторический участок вернули в состав парка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Дмитрий СОЛОННИКОВ, политтехнолог, директор Института современного государственного развития:

– В городе должна быть налажена система взаимодействия между бизнесом, властью и гражданским обществом. И происходить это должно через ряд процедур. Первая – утверждение Генплана, который должен быть законом для всех: если приняли, то не меняем.

Город развивался в рамках Генплана всегда, начиная с Петра. Написано, что скоростная дорога, – значит, скоростная дорога. Парк – значит, парк. Какие-либо митинги должны расцениваться как провокации. Ведь для выражения своего мнения у граждан и бизнеса есть общественные слушания. Сейчас часто бывает, что на них народ просто не собрать, и только когда слушания формально состоялись, начинаются недовольства.

Мы должны приучить себя участвовать в процедурах ответственно. Но и власть тоже должна быть ответственной, и бизнес не должен пытаться постфактум на кривой козе подъехать с поправками. В последнее время у нас в городе происходило и то, и другое: разрешения на строительство отменяли из-за митингов, утвержденные нормы меняли под давлением бизнеса. А все нужно делать вовремя и в соответствие с регламентом.

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