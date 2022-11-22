Гроза Арктики: Как самый мощный атомоход в мире «Якутия» спускали на воду

Атомный ледокол "Якутия" спустили на воду на Балтийском заводе в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Арктика будет как на ладони – северный регион становится еще ближе и доступнее России. На Балтийском заводе в Петербурге презентовали атомный ледокол «Якутия». Последние 2,5 года тысячи инженеров и судостроителей готовили атомоход к долгожданному спуску на воду. Еще пара лет и красно-синий ледокол пустят пробивать льды для освоения Северного морского пути. А пока – во вторник, 22 ноября, тысячи людей наблюдали за торжественным спуском на воду гигантской «Якутии».

СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ – МЛАДЕНЦЫ

Журналистов пустили на Балтийский завод за 2,5 часа до старта церемонии. Но дети, жены и родители судостроителей пришли еще раньше, ведь можно было занять лучшую позицию для эффектного кадра. Самому юному зрителю не было и года. Мама Александра взяла с собой в коляске малышку Софью.

Рабочие занимали лучшие места в цехах еще за два часа до начала. Этого дня они ждали 2,5 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ну а как, надо же посмотреть, над чем трудился мой муж. Иногда пропадал и днями, и ночами. Можно сказать, ледокол - его второй ребенок, - улыбается Александра.

Судостроители пригласили родственников на спуск ледокола на воду. Многие приходили целыми семьями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Всегда так у вас? - спрашиваем группу рабочих на перекуре.

- Нет, конечно. Сегодня небольшая праздничная суматоха, все только и ждут спуска «Якутии». Смотрите на окна верхних этажей в цехах. Народ занимает лучшие места за два часа до начала. Вы попробуйте зайти к ним, не получится – запирают двери нарочно, - смеется усатый мужчина.

САМЫЙ МОЩНЫЙ ЛЕДОКОЛ В МИРЕ

В самом центре завода у выхода в Большую Неву стояла та самая «Якутия». Атомоход длиной в 173 метра, шириной 34 метра и высотой более 15 метров – примерно как пятиэтажный дом с пятью парадными. Махина способна разгоняться до 40 километров в час и пробивать лед толщиной в три метра. Рабочие гарантируют, что «Якутия» прослужит 40 лет. Но ледокол еще не готов. Впереди два года строительства уже на воде. И только потом свободное плавание в Арктику.

Атомоход спускали под оркестровую музыку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Судно действительно мощное, - поделился с «КП-Петербург» инженер Алексей. – Внутри уже установлен ядерный реактор и почтив все основное оборудование. Будет плавать не только по льдам, но и на мелководье. Мы работой довольны.

«Якутия» - четвертый ледокол в проекте 22220. Как и «собратья», он является самым мощным судном в мире. Его будущий дом – Арктика и Северный морской путь. Атомоход будет помогать проводить суда по безопасным маршрутам и буксировать их. На борту «Якутии» уместятся 54 члена экипажа.

В кулуарах рабочие завода поделились, что на спуск судна на воду обычно приходит еще больше людей - просто сейчас морозно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПУСК ПО ВСЕМ ТРАДИЦИЯМ

За полчаса до спуска на воду площадку слева от атомохода заполнила пара тысяч людей. У носа ледокола разместили шатер с официальными лицами, которые общались по видеосвязи с Владимиром Путиным.

- Мы укрепляем статус России как великой арктической державы. Первые два ледокола проекта 22220 «Арктика» и «Сибирь» уже работают на труднейших участках и подтвердили надежность и эффективность. Ледоколы обеспечивают безопасное и устойчивое судоходство в северном регионе. Благодаря им увеличивается число грузоперевозок на Северном морском пути. Мы можем полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, в том числе для юго-восточной Азии, - произнес президент на церемонии.

Атомоход способен прорубать лед толщиной в три метра. Для Арктики самое то. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока у носа корабля священник благословлял судно, в шатре чиновников выступила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко.

- В проекте «Якутии» воплотили самые лучшие технические решения. Здесь высокие экологичные стандарты. За время службы ядерной энергетической установки не требуется замена блока. На судне есть защита от ионизирующего излучения. В итоге внутри ледокола уровень радиации ниже, чем естественный радиационный фон. А выбросы сажи и углерода минимальны – 500 граммов в год. Это в 100 тысяч раз меньше, чем дает угольная котельная, - отметила Абрамченко.

Следующие два года ледокол будут достраивать на воде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Виктория Абрамченко перерубила канат с бутылкой шампанского. Та с легкостью разбиралась о борт. А сам ледокол за 30 секунд спустился по стапелям в воду под аплодисменты зрителей.

Тем временем, на Балтийском заводе до конца 2022 года собираются закончить строительство схожего ледокола – «Урал». Он уже пару лет находится на воде и вот-вот отправиться покорять Арктику.

КОНКРЕТНО

Технические характеристики атомного ледокола «Якутия»

- Длина - 173,3 м;

- Ширина - 34 м;

- Высота борта - 15,2 метра;

- Вес – 33,4 тысячи тонн;

- Мощность - 60 МВт (на валах);

- Скорость хода по чистой воде – 22 узла или 40 км/ч;

- Расчетный срок службы - 40 лет;

- Численность экипажа - 54 человека.

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