Петербург вошел в топ городов с самым высоким уровнем жизни

Петербург вошел в рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни в стране Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург вошел в топ городов с самым выкосим уровнем жизни в стране по итогам 2022 года. Рейтинг составил Финансовый университет при правительстве России. Первое место, традиционно, заняла Москва, а Северная столица оказалась лишь на четвертом месте, уступив Сочи и Грозному.

- Индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения, проводимого среди жителей городов с населением более 250 тысяч человек, - говорится в исследовании.

Рейтинг составлялся на основе уровня материального благополучия населения, качества медицинских услуг, доступности жилья, состояния экологии в городе, качества работы школ, колледжей и высших учебных заведений, а также работы учреждений ЖКХ, благоустройства и многим другим критериям.

Напомним, что Петербург является лидером следи самых читающих городов страны. Так, в октябре этого года Северная столица получила почетное звание "Территория книги и чтения".