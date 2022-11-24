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Звезды24 ноября 2022 15:05

Принцесса Туктамышева, фея Буланова и супергерой Валуев: Кого могли бы сыграть в мультфильмах наши звезды

С помощью специального приложения мы отрисовали знаменитостей из Петербурга. И вот что у нас получилось
Татьяна КНЯЗЬКОВА
Как вам мультяшные Ольга Бузова и Константин Хабенский?

Как вам мультяшные Ольга Бузова и Константин Хабенский?

Медийные личности всегда готовы к перевоплощениям. Известные спортсмены часто соглашаются на участие в различных шоу, сниматься в кино, примеряя на себя новые образы. Да чего уж - сама Ольга Бузова, начинающая карьеру участницей Дом-2 в итоге вышла на сцену театра! А теперь давайте представим, какими героями могли бы быть наши любимые актеры и знаменитости, если бы им досталась роль в мультфильме. Мы решили поучаствовать в современном тренде и показать звезд рисованными персонажами. Давайте посмотрим, что у нас получилось!

Константин Хабенский

Да, совсем иначе бы выглядел опасный террорист по кличке Грин в фильме «Статский советник», если бы его играл такой сказочный и миловидный Хабенский. А какой бы сентиментальный был у нас врач-онколог из фильма «Доктор Лиза»!

Константин Хабенский.

Константин Хабенский.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Андрей Аршавин

Бывший капитан сборной России по футболу вполне мог оказаться таким вот сердцеедом. Играл бы он в футбол? Не исключено. Но можно представить и сценарий, в котором он предстанет перед нами агентом под прикрытием или будущим Стивом Джобсом.

Андрей Аршавин.

Андрей Аршавин.

Фото: Тимур ХАНОВ

Анастасия Волочкова

Представьте Лебединое озеро, если балериной там была бы Анастасия Волочкова в таком образе! Нежный взгляд, розовый румянец и выразительные брови! Все это еще больше бы напоминало изящного лебедя из известного балета. В принципе, в таком образе Волочкова смогла бы сыграть и Русалочку. Ну, похожа ведь?

Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова.

Михаил Боярский

Тысяча чертей! Перед нами настоящий Михаил Боярский! Только привычная улыбка стала еще добрее… Боярский будто сбежал из мультика про мореплавателей, в котором был бы простодушным дедушкой-моряком, а может быть, и храбрым капитаном морского судна. Но точно не пиратом.

Михаил Боярский.

Михаил Боярский.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий Хрусталев

Находчивый Хрусталев нигде не потеряет свой пронзительный взгляд! В мультике он мог бы играть, например, судью, справедливости и рассудительности которого можно только позавидовать. И эта сказка благодаря ему, непременно бы закончилась хэппи-эндом.

Митя Хрусталев.

Митя Хрусталев.

Татьяна Буланова

Спокойствие и умиротворение Булановой читалось бы даже из мультфильмов. Она могла бы стать сказочной волшебной феей, которая своей песней способна исцелить любого путника. Не хватает только крыльев за спиной…

Татьяна Буланова.

Татьяна Буланова.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева

А вот голубоглазая принцесса Туктамышева из мультфильма не сильно бы отличалась от обворожительной фигуристки Туктамышевой в реальности… Кажется, и в жизни Лиза так же аккуратно заплетает волосы, нежно улыбается и упорно смотрит только вперед.

Елизавета Туктамышева. Фото: Первый канал

Елизавета Туктамышева. Фото: Первый канал

Иван Ургант

Харизматичный Иван Ургант был бы добродушным отцом большого семейства. За ним как за каменной стеной - только посмотрите! Но есть еще второй, прямо противоположный, вариант. Очень уж похож Ургант в образе рисованного героя на какого-то короля вечеринки. Не исключено, что турецкой.

Иван Ургант.

Иван Ургант.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова

Вероятно, в мультике Бузовой по-прежнему было бы все еще мало половин, но не об этом история. Уловите этот безумный взгляд. Похоже, где бы ни оказалась Ольга, там зрителя всегда ждут приключения.

Николай Валуев

А вот и наш супергерой! Крупные черты лица, суровый взгляд - этот человек, понятное дело, непременно спасет эту планету. Ну, или пару-тройку зайчат, попавших в беду.

Николай Валуев.

Николай Валуев.

Фото: Артем КИЛЬКИН

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