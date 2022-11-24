Принцесса Туктамышева, фея Буланова и супергерой Валуев: Кого могли бы сыграть в мультфильмах наши звезды

Как вам мультяшные Ольга Бузова и Константин Хабенский?

Медийные личности всегда готовы к перевоплощениям. Известные спортсмены часто соглашаются на участие в различных шоу, сниматься в кино, примеряя на себя новые образы. Да чего уж - сама Ольга Бузова, начинающая карьеру участницей Дом-2 в итоге вышла на сцену театра! А теперь давайте представим, какими героями могли бы быть наши любимые актеры и знаменитости, если бы им досталась роль в мультфильме. Мы решили поучаствовать в современном тренде и показать звезд рисованными персонажами. Давайте посмотрим, что у нас получилось!

Константин Хабенский

Да, совсем иначе бы выглядел опасный террорист по кличке Грин в фильме «Статский советник», если бы его играл такой сказочный и миловидный Хабенский. А какой бы сентиментальный был у нас врач-онколог из фильма «Доктор Лиза»!

Константин Хабенский. Фото: Артем КИЛЬКИН

Андрей Аршавин

Бывший капитан сборной России по футболу вполне мог оказаться таким вот сердцеедом. Играл бы он в футбол? Не исключено. Но можно представить и сценарий, в котором он предстанет перед нами агентом под прикрытием или будущим Стивом Джобсом.

Андрей Аршавин. Фото: Тимур ХАНОВ

Анастасия Волочкова

Представьте Лебединое озеро, если балериной там была бы Анастасия Волочкова в таком образе! Нежный взгляд, розовый румянец и выразительные брови! Все это еще больше бы напоминало изящного лебедя из известного балета. В принципе, в таком образе Волочкова смогла бы сыграть и Русалочку. Ну, похожа ведь?

Анастасия Волочкова.

Михаил Боярский

Тысяча чертей! Перед нами настоящий Михаил Боярский! Только привычная улыбка стала еще добрее… Боярский будто сбежал из мультика про мореплавателей, в котором был бы простодушным дедушкой-моряком, а может быть, и храбрым капитаном морского судна. Но точно не пиратом.

Михаил Боярский. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий Хрусталев

Находчивый Хрусталев нигде не потеряет свой пронзительный взгляд! В мультике он мог бы играть, например, судью, справедливости и рассудительности которого можно только позавидовать. И эта сказка благодаря ему, непременно бы закончилась хэппи-эндом.

Митя Хрусталев.

Татьяна Буланова

Спокойствие и умиротворение Булановой читалось бы даже из мультфильмов. Она могла бы стать сказочной волшебной феей, которая своей песней способна исцелить любого путника. Не хватает только крыльев за спиной…

Татьяна Буланова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева

А вот голубоглазая принцесса Туктамышева из мультфильма не сильно бы отличалась от обворожительной фигуристки Туктамышевой в реальности… Кажется, и в жизни Лиза так же аккуратно заплетает волосы, нежно улыбается и упорно смотрит только вперед.

Елизавета Туктамышева. Фото: Первый канал

Иван Ургант

Харизматичный Иван Ургант был бы добродушным отцом большого семейства. За ним как за каменной стеной - только посмотрите! Но есть еще второй, прямо противоположный, вариант. Очень уж похож Ургант в образе рисованного героя на какого-то короля вечеринки. Не исключено, что турецкой.

Иван Ургант. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова

Вероятно, в мультике Бузовой по-прежнему было бы все еще мало половин, но не об этом история. Уловите этот безумный взгляд. Похоже, где бы ни оказалась Ольга, там зрителя всегда ждут приключения.

Николай Валуев

А вот и наш супергерой! Крупные черты лица, суровый взгляд - этот человек, понятное дело, непременно спасет эту планету. Ну, или пару-тройку зайчат, попавших в беду.