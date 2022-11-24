Научиться быть сильнее зла

Фото Иван Иванов

Предпремьерный показ фильма состоялся в Большом зале Дома кино Санкт-Петербурга. Получился полный аншлаг, зрительный зал был забит под завязку, причем большинство пришедших на показ – молодежь 16+. Именно на эту аудиторию и рассчитана картина.

Сценарий попал в руки Альфии Хабибуллиной в 2019 году, хотя он был написан десятью годами ранее сценаристами Ярославом Масловым и Марком Кирданём. Тема непростая – психологические проблемы подростков в переходном возрасте. Но сценарий «зацепил» режиссёра; ведь по возрасту она не так уж и далеко ушла от ребят-старшеклассников. Кастинг длился 6 месяцев и прошёл успешно, но не хватало только исполнителя одной из главных ролей. И когда на пробы пришел актёр Владимир Сарапульцев (он снимался в фильмах «Эпидемия». «Монастырь» и др.), режиссёр будущего фильма сразу поняла, что это тот, кто нужен ей и нужен фильму. И он её ожидания оправдал полностью.

Это отметила и зрительская аудитория во время творческой встречи с режиссёром и актёрами фильма, которая состоялась сразу же после показа. Вопросов было много и к режиссёру, и к исполнителю главной роли, и на все вопросы каждый получил подробный ответ. Давно не приходилось видеть, чтобы после просмотра картины половина зрителей остались на местах, желая расспросить о работе над фильмом, о задачах на будущее.

Нестандартное поведение главного героя Арса (Арсения Иванова), разносторонние увлечения и первоначальное непринятие его одноклассниками взволновали молодёжную аудиторию во время просмотра фильма. А когда Альфия отвечала на вопросы, то заметила, что она давала актерам импровизировать так, как они сами чувствовали тот или иной момент. Поэтому школьная драма была подана без надрыва. Что подкупило зрителей, так это ясное понимание психологических мотивов персонажей. Думается, что творческий дебют Альфие Хабибуллиной полностью удался. Также следует отметить достойную работу оператора фильма Даниила Фомичёва и художника картины Александры Карпейкиной. А сам фильм «Император» стоит обязательно посмотреть не только старшеклассникам, но и их родителям и учителям.

Подготовила Марина Морева