Тело так и не нашли: Суд не стал наказывать многодетного отца из Петербурга, который спустя 15 лет признался в убийстве жены

Многодетный отец, который спустя 15 лет признался в убийстве пропавшей жены, остался безнаказанным. Фото: предоставлено "КП"

Суд прекратил уголовное дело петербуржца Владимира Третьякова, который признался в убийстве пропавшей 15 лет назад супруги. Напомним, тело рыжеволосой красавицы Жанны так и не нашли. Как ранее выяснила spb.kp.ru, в субботу, 3 ноября 2007 года, между 29-летней женщиной и ее мужем произошла ссора. Владимир толкнул супругу, она упала, ударилась головой и погибла на месте. Втайне от двух маленьких детей он вывез ее труп в лес в Выборгском районе и закопал.

Источник, близкий к семье Третяьковых, заявлял, что муж сильно ревновал супругу.

- Когда Жанна пропала, то Вова вместо шаблонного заявления в полицию принес десятистраничное эссе, что жена ему изменяла, пила и гуляла, - рассказывал источник.

Владимир и Жанна влюбились друг в друга в университете, а потом поженились. Фото: предоставлено "КП"

В ходе следствия прокуратура смягчила статью уголовного дела с убийства до причинения смерти по неосторожности. Однако в связи с истечением сроков давности дело прекратили, что было ожидаемо.

- Умысел на убийство Третьякова так и не нашел подтверждения. Сам мужчина заявил ходатайство о прекращении дела. Никто из сторон не возражал, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что после «пропажи» жены Владимир завел новую семью. У него новая супруга, от которой родились еще трое детей.

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