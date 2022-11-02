«Кричала, что он мало зарабатывает»: Мать 15 лет покрывала сына, который убил жену, а затем привел домой любовницу

Петербуржца, признавшегося в убийстве жены спустя 15 лет, покрывала его мать. Фото: предоставлено "КП"

В истории 45-летнего бухгалтера из Петербурга Владимира Третьякова, который спустя 15 лет признался в убийстве пропавшей жены Жанны, появились новые подробности. Городская прокуратура утвердила обвинение в отношении Владимира Третьякова и отправила уголовное дело в суд. Ему грозит до 15 лет колонии. Но, как оказалось, все эти 15 лет страшную правду об убийстве хранила и мать обвиняемого.

ЛЮБОВЬ ПРОШЛА

Напомним, Жанна Третьякова пропала в субботу, 3 ноября 2007 года. Ее знакомые предполагали в разговоре с «КП-Петербург», что пара была на грани развода из-за измен Владимира. Мужчина в свою очередь ревновал супругу, не отпускал на дружеские встречи и хотел, чтобы она постоянно сидела дома с двумя сыновьями 7 и 5 лет. Жанну искали волонтеры, полиция, МЧС и даже экстрасенсы. Владимир все это время был вне подозрений, но через 15 лет он пришел с явкой с повинной в СК и сделал неожиданное признание.

Сыновья Жанны уже через год почти не спрашивали о матери и забыли ее. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы поженились в молодом возрасте. Может быть, поэтому наши отношения охладели после рождения детей. Было разочарование семейной жизнью, все чаще ссорились. 3 ноября, пока дети гуляли с бабушкой на улице, Жанна стала высказывать мне недовольство, что я мало зарабатываю. Мы разругались, она ударила меня кулаком по спине. Тогда я развернулся и оттолкнул ее от себя, из-за чего она упала, ударилась головой о выступ в стене и умерла, - пересказывал Владимир.

В панике муж завернул тело жены в покрывало и вынес на балкон, чтобы его не увидели дети и его мать. Позже он пообедал с сыновьями, поиграл и уложил их спать. Не зная, что делать с Жанной, он признался обо всем матери.

- Я боялся, что меня посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом. Мы с матерью стали думать. Я решил инсценировать исчезновение Жанны. Ночью на глазах у матери погрузил тело жены в тележку, перенес в машину и увез в лесополосу у Средневыборгского шоссе, где часто собирал грибы. Выкопал яму глубиной в метр и погрузил туда тело. Покрывало выкинул в мусорку вместе с телефоном и личными вещами Жанны. В полицию о пропаже жены заявил на третий день после убийства, - сказал Владимир.

МУКИ СОВЕСТИ

Как ранее писала «КП-Петербург» со ссылкой на знакомых семьи, после пропажи жены Владимир быстро нашел себе новую возлюбленную и стал с ней жить. Но сам Третьяков, его мать и сыновья отказывались от комментариев. Как объясняет источник редакции, мужчина жил эти 15 лет так, будто ничего не случилось.

У Владимира уже более 10 лет как новая семья. Он добился в суде, чтобы Жанну признали умершей. Фото: СОЦСЕТИ

- По словам Владимира, дети довольно быстро забыли про мать в силу своего возраста. Они перестали про нее спрашивать уже через год. В 2014 году Третьяков через суд добился того, чтобы его жену признали умершей. Это позволило ему заключить брак с новой женщиной, от которой у него появилось еще трое детей, - делится источник.

На следственных действиях в лесу Владимир обрисовал в мельчайших подробностях, как закапывал жену, слышал скрип сосен и завывания ветра. Казалось, он был хладнокровен. Но тет-а-тет со следователем мужчина раскаивался.

- Мне искренне жаль. Убийство жены много лет не давало мне покоя и мучило меня, - жаловался муж.

Добавим, что тело Жанны Третьяковой так и не нашли. Ее близкие переживают, что из-за этого Владимир может остаться без наказания.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Петербурга

- Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина признал вину. Преступление удалось раскрыть благодаря активизации следственной деятельности, после грамотно выстроенной тактики проведения допросов свидетелей, в том числе близких родственников обвиняемого.

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