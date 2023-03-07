Поклонники Татьяны Булановой перестали узнавать звезду без макияжа. И вот почему

6 марта артистка отметил 54-летие Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Буланова на днях отметила свое 54-летие. Но на цифры в паспорте певица особого внимания не обращает, скорее даже наоборот - артистка готовится к свадьбе с 34-летним экс-теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым. А в это время поклонники перестали узнавать звезду без макияжа на улице. Об этом spb.kp.ru рассказал ее старший сын Александр Тагрин.

- То, узнают ли маму на улице, зависит от того, использует ли она макияж в этот день. Без него ее крайне редко узнают, потому что просто не сопоставляют ее облик без макияжа с публичным образом. Она старается меньше к себе внимания привлекать в повседневной жизни. Макияжа ей и на работе хватает. Зачем лишний раз и кожу портить, и время тратить? Чтобы погулять с семьей, можно нанести самый минимум, но это уже не выдает в маме Татьяну Буланову, - отметил в интервью spb.kp.ru Александр Тагрин.

В повседневной жизни звезды можно встретить и в обычных джинсах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То же касается и одежды. На сцене Буланова всегда роскошна - блестящие наряды и украшения, высокий каблук и безупречная укладка. Но в реальной жизни ее можно встретить и в обычных джинсах.

- Она одевается, можно сказать, скромно, как все. Это самая простая одежда из самых простых магазинов. Иногда можно даже из секонд-хенда найти, если там что-то классное. Она не ходит по улице в позолоченных туфлях, - признался наследник звезды.

Полную версию откровенного интервью старшего сына Татьяны Булановой Александра Тагрина читайте здесь.

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