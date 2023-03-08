Дрейфуют в Финском заливе: Застрявших на льдинах 50 рыбаков эвакуировали с помощью вертолета МЧС в Ленобласти

50 рыбаков оказались в ловушке на Финском заливе, где от берега откололись две льдины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 50 рыбаков попали в западню на льду Финского залива в Ленобласти в праздничную среду, 8 марта. Примерно в девять утра мужчины почуяли неладное. Лед под ними начал трещать. Тех, кто не успел прибежать к берегу, уносило вдаль. Дрейфовать как медвежонок Умка рыбаки не желали, поэтому вызвали на место спасателей МЧС. Понадобился вертолет, чтобы забрать всех «потеряшек».

Рыбаков спасли и с помощью судна на воздушной подушке. Фото: МЧС России

- В 9:45 в МЧС поступило сообщение о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти на Финском заливе откололись две льдины. На них оказались в ловушке порядка 50 рыбаков. Всего к эвакуации людей привлекли 14 спасателей и шесть единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что накануне 8 марта спасатели предупреждали о небезопасности выхода на лед. Дело в том, что в регионе бушует сильный ветер, а также местами метель. Но, как видно, рыбакам оказалось все нипочем. Пока не сообщается, есть ли среди застрявших на льдине пострадавшие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рыбаков спасли на вертолете с отколовшейся льдины на Онежском озере в Ленобласти

Мужчины несколько часов дрейфовали на льдине, ожидая помощи (подробности)