Жилком Петербурга: Тротуара с подогревом в Соляном переулке не будет

Жилищный комитет активно готовился к внедрению новинки, но проект остался проектом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пилотный проект асфальта с подогревом в Соляном переулке не смогли реализовать. Проложить под тротуаром специальную греющую сетку вдоль Музея обороны и блокады Ленинграда хотели еще в октябре. Стекловолоконная конструкция была призвана защищать асфальт от образования наледи, от которой страдают все тротуары города.

Как сообщили Spb.kp.ru в Жилищном комитете, осуществить проект оказалось сложно. Заказчиком теплого асфальта выступал Музей обороны и блокады Ленинграда, но договориться о деталях с исполнителем у него не получилось. Это произошло, даже несмотря на бурную подготовку к «утеплению» тротуара, тематические видеоролики и новости в соцсетях Жилкомитета. Нынешней весной специалисты планировали оценивать эффективность сетки.

- Проект в Соляном переулке не стартовал. Организация, которая хотела его осуществить, теперь договаривается с Петропавловской крепостью. Если все получится, мы сообщим, - заверили Spb.kp.ru в ведомстве.

Словом, теплый тротуар переедет в другую локацию. В Соляном переулке асфальт так и останется холодным.