«Пару раз бахнуло»: Пассажир внепланово севшего в Пулково самолета рассказал о технической проблеме двигателя

Пассажиры не паниковали во время внеплановой посадки. Фото: предоставлено "КП"
Пассажир самолета, внепланово приземлившегося в Пулково, рассказал подробности происшествия. Напомним, борт авиакомпании «Ижавиа» вылетел из Петербурга в Ижевск, но по техническим причинам вынужденно вернулся в аэропорт вылета.
- Ну, пару раз бахнуло. Огня и пожара не было, может быть, только немножко что-то подгорело. Никто не паниковал и не устраивал истерики, но было видно, что некоторым пассажирам страшно, - рассказал spb.kp.ru Юрий, который находился на борту самолета, когда все произошло.
По словам очевидцев, бортпроводники рассказали о случившемся пилотам, а дальше самолет пошел на посадку. Борт приземлился благополучно, в штатном режиме. Никто не пострадал.
- Сейчас мы сидим в аэропорту и ждем следующего вылета. Всем пассажирам дали талоны на бесплатное питание. Мы ими воспользовались. Так что, все хорошо. Ничего страшного не произошло, - добавил Юрий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Вылетевший в Ижевск самолет внепланово приземлился в Пулково
Это произошло по техническим причинам (подробнее)
Версия с попаданием птицы в двигатель самолета, внепланово севшего в Пулково, не подтвердилась
На борту самолета находились 88 пассажиров (подробности)