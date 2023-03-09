«Пару раз бахнуло»: Пассажир внепланово севшего в Пулково самолета рассказал о технической проблеме двигателя

Пассажиры не паниковали во время внеплановой посадки. Фото: предоставлено "КП"

Пассажир самолета, внепланово приземлившегося в Пулково, рассказал подробности происшествия. Напомним, борт авиакомпании «Ижавиа» вылетел из Петербурга в Ижевск, но по техническим причинам вынужденно вернулся в аэропорт вылета.

- Ну, пару раз бахнуло. Огня и пожара не было, может быть, только немножко что-то подгорело. Никто не паниковал и не устраивал истерики, но было видно, что некоторым пассажирам страшно, - рассказал spb.kp.ru Юрий, который находился на борту самолета, когда все произошло.

По словам очевидцев, бортпроводники рассказали о случившемся пилотам, а дальше самолет пошел на посадку. Борт приземлился благополучно, в штатном режиме. Никто не пострадал.

- Сейчас мы сидим в аэропорту и ждем следующего вылета. Всем пассажирам дали талоны на бесплатное питание. Мы ими воспользовались. Так что, все хорошо. Ничего страшного не произошло, - добавил Юрий.

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