Вылетевший в Ижевск самолет внепланово приземлился в Пулково

Самолет экстренно сел в Петербурге. Фото: Flightradar

В аэропорту Пулково внепланово приземлился самолет, который вылетел в Ижевск. Такие данные приводит сервис Flightradar24. Изначально в СМИ расходились слухи, что прямо во время полета борт загорелся, и у него отказал двигатель. Появилась даже расшифровка аудиозаписи переговоров авиадиспетчера и пилота. Итого Boeing 737 провел в воздухе 27 минут. Причины посадки оказались не такими страшными.

- Самолет авиакомпании «Ижавиа» вылетел из Петербурга в Ижевск, но вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе Пулково.

Какая именно техническая неисправность стала причиной посадки, официально пока не сообщается. По предварительным данным, из-за происшествия никто не пострадал. Посадку произвели в штатном режиме. Однако Северо-Западная транспортная прокуратура все равно проводит проверку по факту инцидента.

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На борту самолета находились 88 пассажиров (подробности)

Самолет, летевший из Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам

На его борту находилось 88 человек и 4 члена экипажа (подробности)