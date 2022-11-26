После продажи следственный изолятор «Кресты» станет туристическим объектом

"Кресты" станут туристическим объектом после продажи. Но сроки торгов еще не обозначены. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Исторический следственный изолятор «Кресты» готовят к продаже. Объект обещают сделать частью туристической инфраструктуры Северной столицы, о чем «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе госкорпорации «Дом.РФ», которая получила комплекс зданий от ФСИН. Вся тюрьма занимает участок площадью в 4,2 гектара, однако продадут лишь 3,9 гектара. Основную часть территории занимают два здания следственного изолятора в форме креста. Общежития для надзирателей пока останутся в собственности ФСИН.

Сроки торгов и начальную стоимость пока не называют. Градозащитников заранее просят не беспокоиться – с ними будут советоваться.

- Мы планируем консультироваться с администрацией Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, обладающими компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Мы хотим, чтобы территория получила новые востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, была частью туристической инфраструктуры, - подчеркнули «КП-Петербург» в «Дом.РФ».

Добавим, что сейчас специалисты госкорпорации занимаются приемом «Крестов», они анализируют техническую документацию и изучают всю инфраструктуру.