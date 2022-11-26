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Общество26 ноября 2022 10:12

После продажи следственный изолятор «Кресты» станет туристическим объектом

Судьбу исторических зданий определят вместе с властями и градозащитниками Петербурга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
"Кресты" станут туристическим объектом после продажи. Но сроки торгов еще не обозначены.

"Кресты" станут туристическим объектом после продажи. Но сроки торгов еще не обозначены.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Исторический следственный изолятор «Кресты» готовят к продаже. Объект обещают сделать частью туристической инфраструктуры Северной столицы, о чем «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе госкорпорации «Дом.РФ», которая получила комплекс зданий от ФСИН. Вся тюрьма занимает участок площадью в 4,2 гектара, однако продадут лишь 3,9 гектара. Основную часть территории занимают два здания следственного изолятора в форме креста. Общежития для надзирателей пока останутся в собственности ФСИН.

Сроки торгов и начальную стоимость пока не называют. Градозащитников заранее просят не беспокоиться – с ними будут советоваться.

- Мы планируем консультироваться с администрацией Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, обладающими компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Мы хотим, чтобы территория получила новые востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, была частью туристической инфраструктуры, - подчеркнули «КП-Петербург» в «Дом.РФ».

Добавим, что сейчас специалисты госкорпорации занимаются приемом «Крестов», они анализируют техническую документацию и изучают всю инфраструктуру.

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