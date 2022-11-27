«Тело бросил в строительный мусор»: Мигранта, задушившего красавицу-блондинку в Петербурге, задержала полиция

Девушка пропала, когда уехала проверять ход работ в своей новой квартире ФОТО: соцсети

Полиция задержала мигранта, который убил молодую петербурженку, в квартире которой делал ремонт. Ориентировки на 41-летнего гражданина Кыргызстана блуждали по соцсетям около двух дней после того, как бесследно пропала 27-летняя красавица Юлиана. Поздно вечером 23 ноября она поехала проверить ход ремонта в свою новую квартиру, после чего перестала выходить на связь.

Полицейские, приехавшие по адресу, нашли ее тело среди мешков со строительным мусором. Останки красавицы были завернуты в полиэтиленовую пленку. На теле обнаружили кровоподтеки, на шее - след от проволоки. Рабочего на месте не нашли, поэтому возбудили дело и объявили мужчину в розыск. 27 ноября сестра убитой девушки сообщила, что мужчину удалось задержать.

Убийца Юлианы успел сбежать из квартиры ФОТО: соцсети

- Убийцу нашли, - написала в соцсетях старшая сестра Юлианы. - Смотрю на наше фото с сестрой и не верю, что мы не сможем их повторить, обняться и посмеяться. Сестренка, ты навсегда в моем сердце.

Информацию о задержании мужчины подтвердили и в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В течение двух суток сыщики "прочесывали" весь город в поисках мигранта. В результате оперативно-розыскных мероприятий 27 ноября он был задержан полицейскими при выходе из хостела в доме 36 по Московскому проспекту, - сообщили правоохранители.

Красавица уже долгое время делала ремонт в новой квартире ФОТО: соцсети

Причина жестокой расправы над молодой девушкой пока неизвестна. Это предстоит узнать следствию. По словам знакомых Юлианы, девушка уже долго делала ремонт в той самой квартире. Сама она переехала в Петербург из Казахстана и уже пять лет занималась наращиванием волос. Девушка была участницей чемпиона Евразии Hair Extension Guru 2021 и преподавала это мастерство. На ее странице в соцсетях до сих пор висит статус: "Мы никогда не будем моложе, чем сейчас".

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