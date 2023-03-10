Электричка насмерть сбила 13-летнюю девочку в Приозерском районе Ленобласти

Электричка сбила 13-летнюю школьницу в Ленобласти, девочка погибла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электричка насмерть сбила 13-летнюю девочку в Приозерском районе Ленинградской области. Страшная трагедия произошла около 18:20 в четверг, 9 марта, на перегоне «Сосново-Орехово». По факту трагедии возбудили уголовное дело по второй части статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта». Детали происшествия сейчас выясняют следователи. Пока неизвестно, как девочка оказалась на железнодорожных путях, а также видела ли она и слышала ли приближающийся поезд.

Пока единственное фото с места происшествия. Вокруг путей множество следов. Фото: Западное МСУ на транспорте СК РФ

- Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. В данный момент устанавливаются причины и условия, которые привели к трагедии, - передает пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ.

В Следкоме просят быть крайне внимательными вблизи железной дороги и строго соблюдать все правила безопасности, в том числе переходить ж/д пути только в оборудованных местах и на зеленый сигнал светофора, предварительно убедившись, что рядом нет поезда.

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