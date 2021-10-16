«Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком в Тосненском районе Ленобласти

Скоростной поезд "Сапсан" сбил коляску с девочкой в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Сапсан» сбил коляску, внутри которой находился 11-месячный ребенок, в Тосненском районе Ленинградской области. Все произошло около полудня 16 октября возле железнодорожной станции «Поповка». Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, мать с коляской переходила ж/д пути в неположенном месте. О причинах того, что она не заметила самый скоростной поезд в России, пока можно только догадываться. Ведется проверка полиции.

- Женщина переходила дорогу в неположенном месте на красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, подавая звуковые сигналы. Но наезда избежать не удалось. Поезд задел коляску с ребенком. Пострадала девочка, ее госпитализировали. Сейчас она находится в операционной, - сообщили «Комсомолке» в УТ МВД по СЗФО.

За жизнь ребенка боролись врачи, но он скончался. Состояние матери уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из-за происшествия временно замедлилось движение скоростных поездов. Один из пассажиров другого «Сапсана» Иван рассказал «КП-Петербург», что его транспорт простоял в чистом поле на протяжении 10 минут.

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