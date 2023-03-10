«Он избил меня из-за неудач в постели»: Эскортницу из Петербурга, жестоко зарезавшую вспыльчивого клиента, не стали отправлять в колонию

Эскортница отделалась испытательным сроком за убийство навязчивого клиента. Фото: СОЦСЕТИ

Эскортница Лидия из Петербурга зарезала мужчину на первом свидании и отделалась исправительными работами. 10 марта Приморский районный суд огласил неожиданный приговор в отношении нее. Девушку признали виновной, но в итоге выяснили, что она схватилась за нож в качестве самообороны. Как ранее рассказывала spb.kp.ru, ночь парочки не задалась с самого начала.

31-летняя Лидия и 45-летний Станислав (имя изменено. – Прим. ред) нашли друг друга на сайте знакомств в сентябре 2021 года. И, казалось, ничего не предвещало беды. Мужчина оплатил девушке такси до своей квартиры на проспекте Королева. Дама приехала, готовая к романтическому вечеру. Накрытый стол, бутылки вина, все шло хорошо. В какой-то момент пара отправилась в спальню. Но, как выяснило следствие, из-за нервов Станислав не смог ничем впечатлить женщину. Лидия деликатно вышла на кухню. Но через несколько минут туда ворвался любовник, который начал поливать словесной грязью свою несостоявшуюся партнершу.

Лидия схватилась за нож, чтобы отбиться от ударов мужчины. Фото: СОЦСЕТИ

Лидия встала и попыталась молча уйти, но тут же получила сокрушительный удар кулаком в челюсть и рухнула на пол. Она пыталась уговорить Станислава успокоиться, но тот не унимался – в кровь бил ее кулаками по лицу, ногами по животу и ребрам. Оказалось, что мужчина любил БДСМ и решил взять Лидию силой.

Жертва избиения увидела свою сумку, пыталась достать телефон, чтобы вызывать полицию, но Станислав вышвырнул его в окно. Тогда женщина успела выхватить перцовый баллончик и распылила его в лицо Станиславу. Пока оба пытались прийти в себя, дама понеслась к двери на выход, но она оказалась заперта. Жестокая драка продолжилась с новой силой.

- Обвиняемая схватила кухонный нож, но плохо помнит, что было дальше. Она забежала в санузел, закрыла за собой дверь и перегородила вход стиральной машиной. Далее девушка нашла отвертку и стояла, ожидая Станислава, чтобы отразить его нападение. Он несколько секунд пытался войти к ней в ванную. Затем обвиняемая услышала, как Станислав кому-то звонит и говорит «подрезали», - рассказали страшные детали той ночи в объединенной пресс-службе судов.

Станислав был бизнесменом. И любовником с садистскими наклонностями. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге на место происшествия пришли полицейские, освободили шокированную девушку из ванной комнаты, надели на нее футболку и увели. Своего обидчика она уже не видела. Судьба Станислава оказалась незавидной. Через пару дней он умер в Елизаветинской больнице. Смерть наступила от 17 проникающих колото-резаных ран в области груди, головы и шеи.

Судили женщину по статье об убийстве, совершенном при превышении пределов самообороны. Лидия получила 1,5 года исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. В худшем случае ей грозило до двух лет колонии.

Добавим, что ранее spb.kp.ru сообщала, что убитый мужчина занимался бизнесом, причем нелегальным. За свои сорок с лишним лет он успел открыть больше пяти организаций, где числился генеральным директором. Последняя из них занималась сбором отходов. Этот полигон принес ему немало проблем, в том числе с законом и администрацией города. Есть и еще один нюанс - в телефонной книге мужчина был записан у многих людей как: «Опасно», «Не брать», «Насильник», «Двое насильники отбирают деньги», «Маньяк», «Отбирает бабки».

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