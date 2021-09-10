«Его называли маньяком»: Эскортница убила петербургского «короля свалок», принуждавшего ее к БДСМ

Девушка отбивалась от потенциального насильника Фото: СОЦСЕТИ

Взаимные лайки, комментарии, подписки и флирт. Так начинались отношения 30-летней красавицы Марии (имя изменено, - прим.Ред.) и 44-летнего петербургского бизнесмена Игоря. Виртуальный роман развивался очень быстро. Девушка грезила о красивых ухаживаниях, дорогих подарках и галантном мужчине. Но она даже и подумать не могла, что принц на белом коне окажется настоящим зверем. А ее первое свидание обернется БДСМ и убийством...

ЗАГАДОЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

О самой Марии известно немного. Родилась красавица в Петербурге, здесь же закончила школу, но поступать, по словам знакомых, никуда не стала. Социальные сети девушка ведет активно: на одной из страниц 18 альбомов с сотнями личных фотографий.

Мария приковывала к себе взгляды мужчин Фото: СОЦСЕТИ

- Она очень любит фотографироваться, примерять различные образы. Но делает это Маша для себя, как модель она не зарабатывает, - признался "КП" друг Марии Никита.

Чем она зарабатывает на жизнь, точно неизвестно. Раньше, по словам приятеля, девушка была официанткой. Сейчас знакомые Марии о ее работе предпочитают не распространяться.

- Я помню, что раньше она обслуживала банкеты, чем занимается сейчас, не знаю. Я не хочу говорить ничего, что ее как-то скомпрометирует, - закончил разговор Никита.

Девушка пошла на свидание с ухажером, не зная, чем это все обернется Фото: СОЦСЕТИ

Другой ее знакомый Петр напрямую про работу с Марией не разговаривал, но наслышан о ее деятельности:

- Я художник. Маша заказывала у меня портреты своих подруг им в подарок. Так и познакомились. Мы ее работу не обсуждали, но я слышал, что она связана с эскортом.

ПРЕЛЮДИЯ С ПРИСТРАСТИЕМ

По работе, или из личного интереса, но в один из дней Мария отправилась на свидание с 44-летним бизнесменом Игорем. С ним она познакомилась в интернете и приняла приглашение в гости. Про бизнес "принц" не соврал. За свои сорок с лишним лет он успел открыть больше пяти организаций, где числился генеральным директором.

Последняя из них занималась сбором отходов. Этот полигон принес ему немало проблем, в том числе с законом и администрацией города. На Игоря завели уголовное дело и прикрыли бизнес. Видимо поэтому ему пришлось вернуться под родительское крыло: мужчина начал жить с матерью Людмилой, о чем она сама рассказала “КП-Петербург”.

Мужчину убили во время драки Фото: СОЦСЕТИ

- Раньше он жил отдельно, но недавно мы снова съехались. Из-за этого стали чаще общаться, ведь находились под одной крышей, - со слезами вспоминает Людмила.

В это уютное гнездышко он привел и Марию. Пара выпивала, после чего у них началась потасовка. Мужчина хотел продолжить вечер в постели, да еще и, по одной из версий, не самым классическим способом - с БДСМ.

Девушке такое развитие событий не понравилось. Она начала сопротивляться, после чего ухажер стал ее избивать (позже у нее диагностируют ушибы головы и грудной клетки, а также перелом челюсти и порезы). Чтобы остановить агрессора, Мария схватилась за нож. Удар пришелся прямо в грудь Игоря, лезвие повредило артерию. После этого драка закончилась, а раненный мужчина сам вызвал скорую, крикнув, что истекает кровью. На следующий день мужчина умер в больнице.

Теперь девушке грозит срок в колонии Фото: СОЦСЕТИ

- Не знаю, что там произошло, но для меня это был самый лучший человек, - рыдает мать убитого.

Однако, как выяснила "КП-Петербург", Мария оказалась не единственной жертвой бизнесмена. В телефонах знакомых он был записан как: «Опасно», «Не брать», «Насильник», «Двое насильники отбирают деньги», «Маньяк», «Отбирает бабки».

Сама девушка уверена, что всего лишь оборонялась Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях же Игорь интересовался в основном интим-услугами и группами для быстрых знакомств. Информацией о себе он там не делился, все страницы почти пустые.

Сейчас Марии грозит уголовное дело за убийство, совершенное при превышении допустимой самообороны. Девушка уже получила подписку о невыезде.

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