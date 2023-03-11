Зима возвращается: В ночь на воскресенье Петербург занесет снегом

Температура воздуха при этом будет не ниже -2...-4 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Петербурге все никак не желает уступать весне. Вот и на этих выходных горожанам придется смириться с тем, что сугробы за ночь не подтают, а только вырастут. Такой невеселый прогноз сделал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Леус заверил, что в воскресенье в Северной столице будет снежным. С утра петербуржцам-жаворонкам наверняка придется протаптывать первые дорожки в глубоких снежных наносах. Сильнее всего сыпать будет в ночь с субботы на воскресенье.

- В воскресенье временами снег, более интенсивный ночью, днем -2…-4 градуса, - отметил специалист.

А пока в Петербурге усиливается ветер, о чем предупредили спасатели. Не исключаются и снежные залпы, которые рискуют перерасти в крепкую метель к вечеру. Это в городе хозяйничает циклонический вихрь, пришедший с юго-запада. От нестабильной погоды страдает не только Петербург, но и вся центральная Россия, подчеркнули синоптики центра «Фобос». В других городах Русской равнины в воскресенье ожидают мокрый снег и дождь, а затем и активное потепление. В понедельник-вторник температура может подняться вплоть до +2...+7 градусов.