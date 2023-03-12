Американский самолет приблизился к границам с Ленобластью и Петербургом вечером 11 марта. Фото: Александр ГЛУЗ

Стратегический бомбардировщик ВВС США пролетел в 200 километрах от Петербурга. Об этом можно судить по данным передвижения самолета на сервисе Flightradar24. Судя по записи траектории полета Боинга Б-52, борт вылетел из Польши, после чего прошел над Финским заливом, чуть-чуть не добрался до острова Гогланд, сделал крюк и улетел в обратном направлении, а потом повернул в сторону Великобритании. Весь этот путь он проделал за пару часов поздним вечером в субботу, 11 марта.

Путь бомбардировщика. Как видно по красному кругу, до Петербурга и Ленобласти оставалось всего ничего. flightradar24.com

- Путевая скорость борта относительно земной поверхности составляет 882 километра в час. Калиброванная высота рейса составила почти восемь тысяч метров над землей, - сообщается на сайте сервиса отслеживания полетов.

Источники spb.kp.ru в военных кругах не смогли оперативно прокомментировать информацию о полете бомбардировщика, которого иначе называют «Стратосферной крепостью». А вот польские власти цели провокации не скрывают.

- Наши истребители вновь сопровождали американский бомбардировщик Б-52. Это важная часть учений по взаимодействию друг с другом. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО, - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей официальной страничке в Twitter.

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