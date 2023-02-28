Тренировка при ЧС или погоня за НЛО. Почему на самом деле закрывали небо над Петербургом для гражданской авиации

Боевые самолеты над Петербургом проводили учения. Фото: Александр ГЛУЗ

На два часа небо над Петербургом было чище некуда. И нет, дело не в ясной погоде, а во внезапном закрытии воздушного пространства. Горожане гадали, что произошло - ждать ли НЛО с зелеными человечками или западные беспилотники. Но всю эту двухчасовую паузу объяснили... тренировкой военных. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

- Силы противовоздушной обороны провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Были задействованы истребители, вылетевшие для отработки перехвата и идентификации условной цели, - сообщили в пресс-службе Минобороны.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что глава государства проинформирован о ситуации с закрытием неба над Петербургом: «У президента полная информация на этот счет».

Напомним, что первые сообщения о том, что над Северной столицей и Ленобластью больше не летают гражданские самолеты, появились в СМИ и Телеграм-каналах около 10 часов утра. Полное отсутствие лайнеров в радиусе 200 километров от Петербурга показывал и сервис Flightradar, отслеживающий перемещение всех гражданских рейсов.

Утром небо над городом было девственно чистым. Фото: flightradar24

Затем появилась информация, что над городом введен план «Ковер». Он действует при незаконном пересечении государственной границы или появлении в воздухе неопознанных летающих объектов (НЛО). При введении плана все гражданские суда выводятся из зоны действия особого режима, а на перехват поднимаются истребители.

- «Метка» пересекла границу РФ на радаре. Сейчас собьют «объект» и через минут 30 план отменят, - подтвердил spb.kp.ru введение плана один из гражданских летчиков.

Однако ни в самом аэропорту, ни в других ведомствах не давали комментариев на этот счет. И даже онлайн-табло Пулково не показывало изменений. Только бродившие по терминалу пассажиры выражали недоумение тем, что их самолеты по-прежнему не улетели. Flightradar тем временем показывал, как летевшие в Петербург воздушные суда разворачиваются назад и уходят на запасные аэродромы.

Вскоре ситуацию с ограничением полетов подтвердили в правительстве Петербурга.

- Внимание! Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, - сообщила пресс-служба Смольного.

Через несколько минут сообщение в соцсетях подправили, написав, что Пулково не принимает и не отправляет рейсы до 12:00. В итоге, судя по онлайн-табло аэропорта, на вылет задержались несколько десятков рейсов.

И действительно, ровно в полдень режим ограничения полетов был снят, в Пулково снова стали отправлять и принимать гражданские суда. Никакой паники в это время в аэропорту не было, пассажиры жаловались лишь на то, что причин задержек им так никто и не объяснил.

Напомним, что похожий инцидент произошел над Ленинградской областью в середине февраля. Сначала 11 и 12 февраля странные светящиеся точки снимали на фото и видео охотники за северным сиянием. А 13 числа в воздух подняли боевую авиацию.

- Пришлось на короткое время закрыть небо над Лодейным Полем, где носилась эта «точка». Подняли в воздух истребитель-перехватчик. Это обязательная процедура. Ничего страшного не произошло. Это не дрон и не «зеленые человечки». Просто природное явление. Помигало и исчезло. Объяснения нет, - сообщил spb.kp.ru источник в Западном военном округе.

Ни в тот раз, ни в этот, никаких НЛО военные не нашли. Впрочем, их и быть не могло, если план «Ковер» вводили по причине учений.

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