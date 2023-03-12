«Впал в депрессию после смерти жены»: Дочь актера из «Улиц разбитых фонарей» Владимира Акимова рассказала о последних днях его жизни

Кадр из сериала "Гончие". Фото: Кинотеатр.ру

Актер Владимир Акимов ушел из жизни 1 марта, но о его смерти стало известно лишь на днях. Артист не дожил до своего дня рождения всего чуть больше месяца. Ему должно было исполниться 60 лет. Владимир Акимов запомнился зрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Улица разбитых фонарей», где он сыграл криминалиста.

Жены Владимира Акимова не стало в 2016 году. Фото: предоставлено "КП"

Жизнь Владимира Акимова кардинально изменилась в 2016 году. Жизнерадостный и позитивный актер впал в глубочайшую депрессию и оставил карьеру. Все дело в том, что артист пережил смерть любимой жены. И все эти годы не мог смириться с потерей. Свою печаль он пытался приглушить алкоголем.

- Видимо, он из тех людей, которых называют «однолюбами», поскольку действительно, он был еще молод и вполне мог бы жениться второй раз. Но сердцу не прикажешь, видимо, мама была для него единственной… И я верю в то, что сейчас они там вместе, и им там хорошо, - поделилась с spb.kp.ru дочь Владимира Нонна Акимова.

В семье Акимовых появилась дочь Нонна. Фото: предоставлено "КП"

Она рассказала, что совсем скоро папа должен был отправиться на реабилитацию. Вся семья пыталась спасти актера от проблем с алкоголем, но физическое здоровье мужчины разрушило эти планы.

После потери жены звезда детективов почти не появлялся на сцене театров и не снимался в кино. Только иногда играл в антрепризах с приятелями-актерами. В период новогодних праздников он подрабатывал аниматором: поздравлял детей в костюме Деда Мороза. Основным занятием артиста стала продажа детских игрушек и канцелярских товаров. Но в последние 1,5-2 года Владимир отказался и от этого увлечения из-за проблем со здоровьем.

Артист не смог справиться с тоской по любимой жене. Фото: предоставлено "КП"

Похороны артиста прошли 5 марта. Приятелей Акимова очень расстроило, что на прощании с ним присутствовали всего семь человек. Свое негодование по этому поводу в социальных сетях выразил знакомый Владимира Виктор. Он объяснил, что в последнее время актер почти ни с кем не общался.

- Осталось три человека, которые его знали, но они тесно с ним не общались. После того, как я написал, многие откликнулись, - рассказал spb.kp.ru Виктор.

Напомним, кроме «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов снимался в фильмах «Агент национальной безопасности», «Иван Грозный» и других многосерийных и полнометражных картинах. Кроме этого, долгое время он служил в театре Владимира Малышицкого.

Кадр из сериала "Тайны следствия". Фото: Кинотеатр.ру

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