«Людей много, станций мало»: в метрополитене объяснили причины утреннего столпотворения на «Проспекте Ветеранов»

Красной ветке не хватает станций после "Проспекта Ветеранов" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе Петербургского метрополитена объяснили причины веселого утра на станции «Проспект Ветеранов», где на входе в вестибюль образовалась толпа. Фото очереди было опубликовано в соцсетях. Но в метро отмечают, что не произошло ничего необычного. А виной всему - недостаток самих станций в спальном районе.

- Это обычная ситуация. Видимо, тот, кто снимал, никогда не был на «Проспекте Ветеранов». Это единственная станция на огромный спальный район. Кто-то едет до «Автово», но большинство с Дачного, Ульянки, Сосновой поляны и ЖК «Балтийская жемчужина» добирается до «Ветеранов». Людей много, станций мало. Что еще можно сказать? - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе подземки. - Просто час пик.

Ничего необычного, просто час пик. Фото: t.me/pitertop

«Проспект Ветеранов» сейчас - одна из самых загруженных станций наряду с «Девяткино», «Улицей Дыбенко», «Рыбацким». Ситуацию может исправить только развитие метро на юге города. В планах Смольного до 2030 года значится строительство коричневой ветки от «Путиловской» (пересадочная с «Кировским заводом») до «Сосновой поляны». Всего на участке будет шесть станций: «Путиловская», «Юго-Западная», «Улица доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна».

А в Генплане города до 2025 года, прописано также продление коричневой линии до Стрельны - плюс две станции после «Петергофского шоссе» и развитие красной линии за «Проспект Ветеранов» до «Ульянки», «Авиагородка» и «Пулково». Плюс ответвление до станций «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова».

Так метро должно выглядеть к 2050 году. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

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