Воображаемый сектор: Почему «Зенит» и РПЛ не сошлись в количестве болельщиков на матче с «Химками»

"Зенит" и РПЛ разошлись в подсчете болельщиков на матче с "Химками". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже два тура Российская Премьер-лига (РПЛ) существует в формате повсеместного Fan ID. После введения карты болельщика со стадионов ушли активные фанаты, поклонники теорий заговора и лентяи, которым не хочется лишней суеты с оформлением документа. При этом в Петербурге смогли не сильно провалиться по количеству зрителей в первых двух домашних матчах сезона. Перед матчами с «Пари НН» и «Химками» у стадиона дежурил мобильный МФЦ, который обязательно нужно посетить для выдачи карты. Также клуб разыграл автомобиль, вручал всем пришедшим на матч болельщикам клубные шарфы и обещал бесплатное питание в перерыве.

Однако после воскресного матча с «Химками» данные по посещаемости не сошлись у клуба и лиги. Официальный сайт РПЛ дал информацию: на матче было 15 965 зрителей. В то время как на табло во время игры вывели цифру в 20 638 болельщиков. Ее же «Зенит» указал на официальном сайте. Разницу успели назвать подозрительной.

К концу матча на табло стадиона появилась вот такая цифра. Фото: ФК "Зенит"

СЧЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ТАБЛО

Как утверждают сотрудники клуба, пожелавшие остаться неизвестными, болельщиков на «Химках» действительно было больше, чем на «Пари НН». Просто «Зенит» и лига используют две разные системы подсчета посетителей. Лига опирается на данные, предоставленные Минцифрой, их считывают автоматически по количеству отсканированных QR-кодов на входе. Предъявил билет – попал в список болельщиков. Проблема только в том, что туда не попадут журналисты, идущие на футбол по аккредитациям, волонтеры, стюарды и даже болельщики с абонементами.

"Зенит" вырвал победу в концовке игры с "Химками". Фото: ФК "Зенит"

Еще одно различие в методике подсчета связано с тем, что «Зенит» считает аудиторию, зашедшую на стадион к 60-й минуте игры, и тогда же выдает цифру на табло и благодарит пришедших. А вот Минцифры отчитывается по итогу матча. Здесь тоже возможны расхождения. Тем более, что очевидцы рассказывают: после первой игры карту болельщика нужно было показывать и на выходе. На этот же раз такую меру клуб отменил. Видимо, поэтому у клуба и лиги количество человек на первом домашнем матче «Зенита» одинаковое, а на втором – разное.

Официально клуб заявил о том, что на игру было продано чуть больше 16 тысяч билетов. Еще три тысячи зрителей пришли на матч с абонементами в кармане. Прибавьте сюда волонтеров и журналистов – и цифры сойдутся.

Недавно ставший россиянином бразилец Малком снова стал лучшим игроком матча. Фото: ФК "Зенит"

СКАЗАНО

Спортивный комментатор Алексей Меньшов на матче присутствовал и говорит, что визуально посчитать количество болельщиков невозможно.

- В зависимости от того, как пришедшие рассредоточены по трибунам, складывается совершенно разное впечатление. Поэтому невозможно на глаз определить, сколько там болельщиков. Но могу сказать, что их совершено точно было немало.

КСТАТИ

Созывал людей на стадион не только клуб. Перед матчем в соцсетях разлетались скриншоты того, что на матч воспитанников спортшкол и работников разных учреждений приглашают бесплатно. В клубе отметили, что такой работы не ведут, но этим могут заниматься разные городские комитеты, получающие билеты от «Зенита».

ЭТО ВАЖНО

Как оформить карту болельщика

Документ оформляется через Госуслуги. На сайте или в приложении нужно выбрать соответствующий раздел. Подтвердить свои персональные данные и загрузить фото. После того, как вам придут уведомление, отправиться в ближайший МФЦ для подтверждения личности. В МФЦ нужно приходить с паспортом и свидетельствами о рождении детей (если оформляете документ на них). Проверка данных занимает не больше трех минут. После этого карта появится в вашем личном кабинете на Госуслугах.

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