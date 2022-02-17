Фанаты «Зенита» призвали к максимальной поддержке клуба до момента введения Fan ID

Фанаты "Зенита" призвали активнее болеть за команду, пока в России не ввели Fan ID. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Активные фанаты «Зенита» из объединения «Ландскрона» призвали всех неравнодушных болельщиков оказать максимальную поддержку клубу на стадионе, пока на футбольных аренах не ввели Fan ID. Напомним, паспорт болельщика должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Власти считают, что таким образом можно будет вычислить хулиганов и закрыть им доступ на спортивные события. Фанаты же видят в реформе незамысловатые репрессии.

- Все идет к тому, что возобновляющийся 17 февраля сезон может стать для движения («Виража» - Прим.Ред.) последним на трибуне перед долгим, вынужденным периодом без футбола. Перед тем, как наш футбол окончательно погрузится в серость и уныние, призываем каждого фаната «Зенита» по максимуму использовать ближайшие месяцы без фан-айди и дать финальную гастроль на «Вираже», - пишет «Ландскрона» в своих соцсетях.

К слову, власти Петербурга разрешили заполнить стадион наполовину на матче с испанским «Бетисом» в Лиге Европы. Так что вечером 17 февраля на арене будет жарко.

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