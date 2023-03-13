«Трасса смерти»: Как планируют уменьшить количество ДТП на «Коле»

Аварийность на «Коле» снизилась. Фото: Лилия КОЗЛОВА

«Трасса смерти» - звучит, скорее, как название очередной городской легенды. Но, увы, выражение это давно приклеилось к федеральной магистрали «Кола».

Только в январе этого года там произошло как минимум два резонансных ДТП. 10 января в лобовом столкновении с КамАЗом трагически оборвалась жизнь четверых молодых танцоров. Двое юношей и девушка, погибшие в аварии, были петербуржцами. Еще один был москвичом.

Несколькими днями позже уже на другом участке трассы «Кола» автомобиль «Рено-Сандеро» неожиданно выскочил на встречку, и его смяла фура. В легковушке погибли все: два пассажира и водитель-пенсионер.

По данным, которые предоставили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в МВД по Мурманской области и МВД по Республике Карелии, в прошлом году трасса Р-21 забрала жизни 77 человек, в позапрошлом 117 человек. Всего за последних два года там произошло 774 аварии и 647 человек получили травмы.

Четыре человека погибли 10 января в лобовом ДТП с КамАЗом. Фото: vk.com/gibddkareliya

Как говорят специалисты, причина в том, что трасса слишком узкая и недостаточно хорошо оборудована.

- После Лосево «Кола» неприкаянная: всего полторы-две полосы, отсутствует силовое ограждение, физическое разделение встречных потоков, не везде есть освещение и не лучшее качество асфальта. Малая пропускная способность провоцирует водителей нарушать скоростной режим и правила обгона. Не успел водитель совершить маневр, влетел в лоб и погиб, - объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

В полиции рассказали, что один из самых опасных участков дороги находится на 76-м километре шоссе. Чаще всего там водители не успевают завершить обгон.

Участок закреплен за ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Недавно на прямой, с 70-го по 80-й километр, провели работы по снижению аварийности: установили шумовую разметку и предупреждающие щиты, продлили сплошную линию и устранили колейность. Кроме того, максимально разрешенную скорость на аварийном отрезке снизили до 70 км/ч и установили камеры.

В целом с 2020 по 2022 год на разных участках трассы провели ремонт дороги, установили освещение, реконструировали систему водоотведения, сделали сетчатые ограждения. Благодаря этому аварийность на «Коле» снизилась.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Комсомолке» рассказали, что уже есть планы по расширению аварийных участков, в том числе и отрезка с 70-го по 80-й километр, но для этого необходимо получить финансирование из федерального бюджета.

В этом году на трассе «Кола» уже начали ликвидировать так называемое «бутылочное горлышко» неподалеку от Синявино. На участке с 56-го по 57-й километр планируют переложить четыре нити газопровода, проходящие под магистралью. Трубы поместят в специальные защитные футляры под насыпью автодороги, чтобы они могли выдержать нагрузку транспортного потока, проходящего по трассе. Это позволит расширить участок дороги с двух до четырех полос.

КОНКРЕТНО

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, смертность на отрезке трассы в Ленинградской области упала с 30 человек в 2021-м до 21 человека в 2022-м. За 2022 год в ведомстве зафиксировали 21 тысячу нарушений Правил дорожного движения на трассе «Кола». Это на две тысячи меньше, чем в 2021-м.