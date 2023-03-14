Запрет выхода на лед ввели с 15 марта в Петербурге

В Петербурге запретят выходить на лед с 15 марта 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Запрет выхода на лед всех водоемов ввели с 15 марта 2023 года в Петербурге. Об этом предупредили в пресс-службе городского ГУ МЧС России. Напомним, с 14 марта в Северную столицу пришла по-настоящему весенняя погода. Днем температура поднимется до +8 градусов по Цельсию. Петербуржцы уже оценили все прелести оттепели – на дорогах снова огромные и глубокие лужи, а также снежная каша. Не прибавляет настроения и капель.

Но все внимание МЧС устремлено на реки города, где продолжают сидеть рыбаки, несмотря на опасность.

- Нарушителям, вышедшим на лед во время запрета, грозит административный штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Рейды по акваториям города будут проводиться чаще, сотрудники будут дежурить у воды на маломерных судах, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

При этом спасатели признают, что штрафы мало кого пугают, поэтому предупреждают беспечных рыбаков, что их увлечение может закончиться трагедией.

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