«Он еще будет на сцене»: Сын Михаила Боярского опроверг новости о завершении карьеры отца

В свои 73 года актер все еще выходит на сцену Фото: Александр ГЛУЗ

Среди поклонников главного «мушкетера» страны пролетели тревожные слухи – Михаил Боярский готовится к завершению карьеры! Этого джентльмена с усами, народного артиста РСФСР обожают тысячи зрителей, неужели больше они не увидят его ни на экране, ни на сцене театра Ленсовета, где он служит уже долгие годы?

От съемок в большом кино Боярский отошел уже давно – новые проекты и предложения актера не впечатляют. Однако еще недавно его сын депутат Госдумы Сергей Боярский уверял – отец был бы рад вернуться в кино.

- Он не ставил крест на кинокарьере. Все зависит от предложения, - рассказывал spb.kp.ru Боярский-младший. – Папа его рассмотрит, если будет уверен в сценарии и режиссере. При этом отец очень требователен к себе, он будет смотреть, сможет ли выдать свой максимум. Сниматься только для галочки он точно не захочет.

Пока подходящих проектов нет, поэтому Боярский-старший с головой ушел в семью, а именно, в воспитание внуков. В них актер души не чает.

Все больше времени Боярский старается уделять семье ФОТО: соцсети Елизаветы Боярской

Но, несмотря на все хлопоты по дому, выходить на сцену родного театра Боярский всегда успевал. В марте в афише есть, как минимум, два показа с его участием. 16 и 23 марта пройдет спектакль «В этом милом старом доме», где Михаил Боярский играет Эраста Петровича.

Новость о завершении карьеры Д’Артаньяна появилась в СМИ. Михаил Боярский заявил журналистам, что готов завершить карьеру из-за усталости и постковидного синдрома. Однако пока, судя по всему, отходить от дел он все-таки не собирается. В этом уверена семья артиста.

- Перестаньте задавать глупые вопросы, - нервно отреагировала на вопрос о завершении карьеры жена Боярского Лариса Луппиан.

Новости об этом опроверг и сын актера.

- Насколько мне известно, отец занят спектаклями. Конечно, он еще будет на сцене, - ответил «КП» Сергей Боярский.

Сам Михаил Сергеевич на звонки журналистов теперь не отвечает.

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