«Убирает снег у дома и нянчится с внуками». Как живет на пенсии секс-символ Советского Союза и главный Д’Артаньян страны Михаил Боярский

Михаил Боярский отмечает 73 день рождения Фото: Александр ГЛУЗ

Михаилу Боярскому – 73 года! Культового артиста с фирменной шляпой и усами узнает любой россиянин. Своими ролями в «Трех мушкетерах» и «Гардемаринах» он влюбил в себя несколько поколений зрителей. Цитаты его героев, пожалуй, навсегда вошли в обиход страны. Вот только в последнее время Д’Артаньян почти не общается с прессой и все меньше появляется на публике. Специально для «Комсомолки» коллеги и родные актера освежили в памяти самые судьбоносные эпизоды из его жизни и поделились, чем Боярский занимается на пенсии.

ПОДУМАЛА, ЧТО ГРУЗИН, А ОКАЗАЛСЯ ФРАНЦУЗ

Михаил Боярский хоть и родился в семье потомственных артистов, но блистать на экранах начал не сразу. Первое время режиссеры его побаивались – слишком уж яркая внешность. Даже Светлана Дружинина, снимавшая известную картину «Гардемарины, вперед!», когда-то отказалась от начинающего актера.

- Когда я начинала снимать «Солнце, снова солнце», мне показали армейские фотографии молодого грузина – высокого, черноволосого. Сказали попробовать его. Я говорю: «Так он же грузин!». Они мне: «Он поющий». Мало ли поющих грузин, мне был не нужен – вспомнила для «КП» Светлана Дружинина. – Когда вышли «Д’Артаньян и три мушкетера», я ахнула. Тем грузином был Миша Боярский.

Сейчас Михаил Боярский все реже появляется на публике и дает интервью, но завязывать с актерской карьерой не планирует ФОТО: архив "КП-Петербург"

С тех пор она называла его не иначе, как «француз», за фантастический азарт во время съемок и невероятное обаяние. На следующую роль прославившегося на всю страну артиста приходилось уже уговаривать.

- Когда я стала снимать «Сватовство гусара», поняла, что только Боярского нужно звать на эту роль. Он, конечно, отказался. Уговорить его смогла только Алина Спешнева, которая с ним вместе работала в театре, - делится Дружинина. – На первой встрече он общался со мной недоверчиво, требовательно. Вопросы его были такие колкие – проверял, насколько я имею право работать с таким известнейшим французом. Но в процессе мы поняли, что мы мыслим одинаково и очень любим музыку.

Праздновать день рождения Боярский не очень любит ФОТО: соцсети Елизаветы Боярской

В фильме «Сватовство гусара» Михаил Боярский вновь оказался на коне. Роль гордого всадника была ему к лицу, но все планы неожиданно оборвались, когда актер ехал из Москвы в Петербург на съемки.

- В этом фильме был последний его подскок, а дальше жуткая авария, - вздыхает Светлана Сергеевна. – Мы ждем на съемках, а машины нет. И тут бегут ко мне с криками: «Боярский разбился! Боярский погиб!». Мы сразу поехали на место аварии, там уже никого не было. Когда его заносили в больницу, он жутко кричал, потому что было что-то с позвоночником.

«ЖЕНЩИНЫ ЦЕЛОВАЛИ ЕМУ НОГИ»

За здоровье Боярского тогда молились не только родные, но и вся съемочная группа. Представить кого-то другого на его месте было невозможно.

По словам Дружининой, поклонницы были готовы расцеловать ноги своего секс-символа Фото: Илья СМИРНОВ

- Когда он вышел из больницы, не мог сидеть в седле. Он испытывал колоссальную боль в ногах и позвоночнике. Поэтому Миша вышел на площадку имитировал то, как скачет на лошади. Миша пел и играл хорошо, а вот дублер на заднем плане все время смотрел в камеру, и было видно, что это дублер. Решили снять еще один дубль. И тут из-за угла дома выходит троица – Боярский сидит на коне вместо дублера, а рядом два каскадера поддерживают его. У меня сердце екнуло. Когда все закончилось, он рухнул с коня. Я ему сказала, что умру, если он еще раз так сделает, но именно этот дубль попал в фильм.

Тогда казалось, что не влюбиться в этого мужественного, отважного гусара просто невозможно. Женщины перед Боярским трепетали и в молодости, и в старшие годы.

- Женщины не могли пройти не только мимо Миши, но даже мимо его фамилии. А уж если был где-то его портрет, то они вставали на колени перед плакатами и целовали ему ноги, - вздыхает Светлана Дружинина. – Это я видела лично. Я им говорила: «Да прекратите, балды!».

Сердцеед Боярский уже больше 40 лет находится в браке с актрисой Ларисой Луппиан Фото: RUSSIAN LOOK

«ПИНАЕТ МЯЧ С ВНУКАМИ И НЕ ЛЮБИТ СЮРПРИЗЫ»

Но в последние годы Боярский с головой погрузился в театральную и домашнюю жизнь, отойдя от съемок в большом кино. Его сын Сергей, работающий депутатом Госдумы, признался, что отец устал от шумных звездных будней.

- Папа полностью вовлечен в семейный быт. Ездит за покупками в магазин. Что-то по дому может прикрутить, починить. Общается с друзьями, проводит время с женой, встречает ее из театра. Ездит отдохнуть на дачу, снег убрать и последить, все ли нормально там. Какого-то конкретного увлечения у него сейчас нет, не считая «Зенита». Старается как можно чаще видеться с любимыми внуками, он очень трепетно и по-доброму к ним относится. Особенно с младшими, детьми моей сестры Лизы. С парнями и мяч погонять может. Да, это выглядит как слишком простые для звезды житейские будни, но папе комфортно и спокойно жить так, - делится Сергей Боярский.

Сейчас Боярский больше времени проводит с родными ФОТО: соцсети Елизаветы Боярской

Конечно, главный футбольный болельщик Петербурга не мог пропустить для себя чемпионат мира в Катаре, хоть там и нет сборной России.

- Без игр «Зенита», жизнь папы, конечно, чуть скучнее. Но он следил за Кубком мира. Даже подстраивался под расписание матчей, чтобы освободиться и успеть на просмотр. Поддерживал более слабые команды, так ему интереснее следить за ходом игры, - говорит сын Д’Артаньяна.

К празднованию дня рождения Михаил Сергеевич не готовился – по словам Сергея Боярского, он не любит сюрпризами.

- Отец никогда не любил дни рождения и повышенное внимание к себе. Праздник будет очень скромным, за столом дома. С супругой и близкими. Никакой помпезности, все по-домашнему. Подарки папа тоже не любит. Пожалуй, лучший для него подарок – это общение с родными. Лучше лишний раз позвонить ему и поговорить, чем удивлять каким-то сюрпризом. Он как глава семьи больше думает о других, нежели о себе. Если все вокруг здоровы и улыбаются, то для него это самое важное, - рассказал Сергей Боярский.

Сын Михаила Боярского уверяет, что папа не любит сюрпризы ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

«НЕ СТАВИТ КРЕСТ НА КИНО»

В театре Ленсовета Михаил Сергеевич играет в тандеме со своей супругой Ларисой Луппиан. Весь январь 2023 года у них уже забит постановками двух спектаклей, а билеты на них почти раскупили. Но массовый зритель до сих пор ждет возвращения Боярского в большое кино. По словам его сына, Михаил Сергеевич и сам не против – было бы стоящее предложение.

- Папа всю жизнь посвятил кино и будет только рад вернуться. Он не ставил крест на кинокарьере. Все зависит от предложения, - уверен Боярский-младший. – Папа его рассмотрит, если будет уверен в сценарии и режиссере. При этом отец очень требователен к себе, он будет смотреть, сможет ли выдать свой максимум. Сниматься только для галочки он точно не захочет. Например, одна из его последних больших ролей – эпизодическая в «Тарасе Бульбе» 2009 года у Владимира Бортко. Отец любит и уважает Владимира Владимировича как творца, как петербуржца, поэтому и согласился на роль казака Мосия Шило.

Какими бы ни были творческие планы Михаила Боярского, они все связаны с Россией, подчеркивает его сын. А недавний случай с внезапным запретом въезда в Латвию никак не смутил Д’Артаньяна.

Сейчас Боярский чаще появляется на даче в кругу семьи, чем на экране ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Эти хаотичные движения в отношении всего русского – уже никого не заботят, - вздыхает Боярский-младший. – Отец даже и не собирался в Латвию. Вносите, в какие хотите списки. Да на здоровье, как вам угодно. На настроение отца это не влияет. Он предан только нашей стране.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Не надоело ли Михаилу Боярскому прозвище Д’Артаньян?

Отвечает сын Сергей Боярский

- Точно нет. Папа с благодарностью относится к той роли, которая подарила ему путевку в звездную советскую жизнь. Это была его визитная карточка. К тому же его образ жизни со шляпой, усами во многом схож с образом Д’Артаньяна – справедливого, честного, смелого, настоящего друга и любимца дам. Папа такой и есть. Он сжился и смирился с ролью мушкетера, она его точно не раздражает. Но мы с Лизой его Д’Артаньяном не называем. Он для нас просто – папа, совершенно другой человек. Не тот, каким вы видите его на экранах. Все-таки у каждого человека есть другая сторона жизни, закрытая от публики.

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