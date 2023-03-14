Глубина погружения - 15 см. Прошлись по Петербургу и решили показать коммунальщикам, как сейчас выглядит город

Пешеходы с любопытством интересовались результатами наших замеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная Венеция. Несколько раз в год одно из прозвищ Петербурга становится актуальным. Потепление, начавшееся во вторник утром, превратило улицы города в каналы. Пройти по тротуарам, особенно в центре, можно было только в резиновых сапогах. Ну или воспользоваться лодкой.

Передвижение по тротуарам выглядит, как новый вид спорта - издевательская ходьба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» прошлась по улицам центра города и зафиксировала глубину луж. Рекордными их пока назвать сложно, но перейти их вброд, не намочив ноги, тоже вряд ли получится. На Чкаловском проспекте рулетка показала 2 сантиметра до асфальта. Чуть дальше, у метро «Горьковская», лужа набрала 3 см. А самой глубокой оказался «разлив» у «Чкаловской» - стабильные 4 см.

Подобраться к остановке сухим получается у единиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У петербургских луж еще есть потенциал для роста. Ведь снежны сугробы, оставленные коммунальными службами, достигают пока что 135 сантиметрового роста. И продолжают таять. Ведь многие стоки оказались забиты снежной кашей.

Город отправил на улицы толпы дворников и 73 бригады «Водоканала», которым предстояло расчищать от налипшей каши дождевые сливы. Однако оперативно устранить последствия стихии у них не получилось. При этом в организации сказали, что система водоотведения технически исправна.

Преимущество у людей с хорошей растяжкой. Или длинными ногами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Городская система водоотведения находится в технически исправном состоянии, работает в штатном режиме и полностью готова к приему талых вод, - рассказал представитель «Водоканала» Руслан Чухраев.

Лужа по колено. Дальше - истерический смех. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако есть и проблемы. Их две. Первая - городская канализация может не справляться с объемом из-за большого количества снега и наледи. По городу разъезжают специальные аварийные команды, которые прочищают стоки, но стоков много, а команд мало. Еще одна сложность - так называемые бордюрные патрубки, по которым, собственно, сливается вода, считаются частью дорожного полотна и не находятся на балансе «Водоканала», поэтому сотрудники компании могут только помогать дорожным службам. Правда, как далеко распространяется эта помощь и включает ли она только советы или нечто большее, он не сообщил.

Одно неосторожное движение - и вы в ловушке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, очень теплая погода по всему региону сохранится и в течение предстоящих суток. А под конец недели в Петербург вернутся ночные заморозки.