ОМОН приехал на автозавод "Тойота" в Шушарах. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОМОН оцепил автозавод «Тойота» в Петербурге. Правоохранительные органы приехали к территории предприятия, расположенного в промзоне Шушары, утром 30 ноября. Несколько машин Росгвардии припарковались у входов на завод.

- Три проходные перекрыты ОМОНом. Перед входом стоят около 20 бойцов, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Источник из сотрудников предприятия отмечает, что с территории никого не выпускают.

- Ни выпускают, ни впускают. Причин не говорят, - рассказали «Комсомолке» рабочие завода.

С завода никого не выпускают.

Позднее появилась информация, что на «Тойоте» сейчас работают следователи прокуратуры, а ОМОН просто осуществляет «силовую поддержку».

- Там прокуратура работает, полиция и ОМОН там находится, чтобы им поддержку оказать, - сообщил источник «КП». - Просто для защиты прокуратуры.

По предварительным данным, визит может быть связан с соблюдением миграционного законодательства.

Машины спецслужб стоят у завода. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Прокуратура ходит по заводу, все проверяет. Росгвардия никого не выпускает. Сегодня на заводе последний рабочий день для основной массы персонала. Потом только сто человек останется, которые будут консервацию оборудования проводить, - рассказал источник «КП-Петербург».

Напомним, что решение о закрытии завода было принято в сентябре 2022 года. Сейчас из двух тысяч человек персонала уволено около 80%. Остальные дорабатывают последний день.

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