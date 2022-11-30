ОМОН приехал на автозавод "Тойота" в Шушарах.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ОМОН оцепил автозавод «Тойота» в Петербурге. Правоохранительные органы приехали к территории предприятия, расположенного в промзоне Шушары, утром 30 ноября. Несколько машин Росгвардии припарковались у входов на завод.
- Три проходные перекрыты ОМОНом. Перед входом стоят около 20 бойцов, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».
Источник из сотрудников предприятия отмечает, что с территории никого не выпускают.
- Ни выпускают, ни впускают. Причин не говорят, - рассказали «Комсомолке» рабочие завода.
С завода никого не выпускают.
Позднее появилась информация, что на «Тойоте» сейчас работают следователи прокуратуры, а ОМОН просто осуществляет «силовую поддержку».
- Там прокуратура работает, полиция и ОМОН там находится, чтобы им поддержку оказать, - сообщил источник «КП». - Просто для защиты прокуратуры.
По предварительным данным, визит может быть связан с соблюдением миграционного законодательства.
Машины спецслужб стоят у завода.
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Прокуратура ходит по заводу, все проверяет. Росгвардия никого не выпускает. Сегодня на заводе последний рабочий день для основной массы персонала. Потом только сто человек останется, которые будут консервацию оборудования проводить, - рассказал источник «КП-Петербург».
Напомним, что решение о закрытии завода было принято в сентябре 2022 года. Сейчас из двух тысяч человек персонала уволено около 80%. Остальные дорабатывают последний день.
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