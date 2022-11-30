«Чтобы дети не плакали, есть один секрет»: Мать-героиня, которую наградил Путин, рассказала, как справиться с 13 малышами и остаться счастливой

Первая в Петербурге "мать-героиня" впервые рассказала о своих нелегких буднях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для многих число 13 - символ неудач. Но только не для петербурженки Ирины Скрипко. Дело в том, что 59-летней женщине посчастливилось за 23 года родить... 13 детей! Первенец Мария появилась на свет еще в середине 80-х. Сейчас ей 38 лет. А самому младшему ребенку Ирины – 15 лет. На днях Скрипко стала первой жительницей Петербурга, которой Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». В интервью «КП-Петербург» Ирина Борисовна поделилась секретами семейного счастья.

Александр и Ирина Скрипко не предполагали, что будут многодетными родителями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТКАЗ ОТ МЕЧТЫ РАДИ ДЕТЕЙ

- Ирина Борисовна, как вы познакомились с мужем?

- Это была середина восьмидесятых. Ну как тогда знакомились? Случайная встреча. Подошел, познакомился. О детях вообще не говорили, это же отпугнуть можно человека (смеется). Мы с мужем не ставили себе каких-то целей. Просто так получалось. Мы очень любим детей. Любим их растить, воспитывать. Смотреть, как они добиваются успехов, радуются каким-то житейским мелочам. Мы не думали о наградах. Это просто наша жизнь. И она, конечно, была непростой. Муж крутился как белка в колесе на работах. Он экономист, занимался предпринимательством.

- Вы врач-эпидемиолог по профессии. Получилось поработать?

- К сожалению, нет. Хотя это была моя мечта – стать врачом и помогать людям. Я забеременела уже на старших курсах. Просто доучилась, а потом занималась воспитанием детей. Потому что пошел второй, третий... Я ни о чем не жалею.

Многодетную семью отмечали в Смольном еще во времена губернатора Валентины Матвиенко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Где умещалась такая большая семья?

- Начинали жить с родителями. Мы оба не из многодетных семей, поэтому нам помогали бабушки и дедушки. Потом мы расселили коммунальную квартиру рядом с собой. И у нас стало две квартиры по три комнаты. Так и живем по сей день в «сталинке» в Московском районе. Сейчас со мной и мужем живут только две дочки-школьницы и все, кто учится в вузах. У остальных либо свои семьи, либо жилье.

БЕЗ МАТРИАРХАТА

- Как размещали всех детей, даже в двух «трешках»?

- В комнате максимум жили по три-четыре ребенка. Стояли двухъярусные кровати. Пока они были маленькие, им было весело вместе жить. Они играли, шалили перед сном. А когда становились постарше, то всем хотелось своего пространства. Шумели, возмущались.

Ирина признается, что тяжелее всего ей давалось воспитание малышей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- За 23 года вы родили 13 детей. Ежедневно был день сурка?

- Почти так. Все по кругу. Очень мало спишь. В пять-шесть утра встаешь, готовишь. Кормишь. Отводишь в школу, бежишь скорее домой и снова готовишь обед. Потом первого ведешь домой, второго на кружок, третьего в спортивную секцию. Жаль, что у меня не было больше рук и ног. Успевала бы больше (улыбается). Еду в ведрах не готовила, кстати. Просто каждый день приходилось готовить заново, особенно супы. Хорошо, что в садик никто у нас не ходил. У нас самих дома был своеобразный детсад!

- Вы были на грани срыва? Или наоборот, подхватили азарт?

- Азарта у меня точно не было. Бывало, что очень устаешь. Самая большая мечта была сесть с книжечкой в кресло. И чтобы вокруг наступила тишина, никто не мешал. Хотя бы часик.

Одно из первых общих фото семьи Скрипко - на даче. Фото: СОЦСЕТИ

- Не обязывали никого мыть полы?

- Мы вообще не распределяли обязанности по дому. Не было такого, что кто-то обязательно выносит мусор, а другой дежурный по кухне. Почти все держалось на мне, но все дети молодцы, они что-то подхватывали, были самостоятельными, никогда мне не отказывали.

- Были трудности с подарками на Новый год и дни рождения? Сложно же всех обеспечить.

- Бывали годы, когда мы с мужем дарили ребятам щедрые подарки. Бывали очень скромные годы, когда был общий пакет с игрушками и конфетами, один для всех. Дети делились друг с другом.

ОТ МАРИИ ДО АННЫ

- Часто путали имена детей?

- Было такое, но меня все поправляли. Никто не обижался, все смеются обычно.

- Сейчас можете без запинки всех перечислить?

- Мария, Дмитрий, Василий, Игорь, Ольга, Михаил, Андрей, Вадим, Даниил, Николай, Иван, Анастасия, Анна. Назвали в честь бабушек и дедушек. Ну и просто русские имена. Выбирали вместе с мужем, без споров.

Семья собирается вместе по крупным праздникам. К Ирине и Александру приходят уже не только дети, но и внуки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кем выросли ваши старшие дети?

- Освоили самые разные профессии. Есть филолог, два менеджера, онколог, инженер-проектировщик, айтишник. Кроме этого все в детстве занимались либо спортом, либо в музыкальной школе.

- Они не хотят стать многодетными родителями?

- Это у них надо спрашивать, я как-то не лезу в личную жизнь. И не навязываюсь нянчиться с внуками. Может, кто-то вдохновится моим примером.

- Как вы узнали, что стали «матерью-героиней»?

- В один из дней муж подходит и говорит: «Смотри скорей, ты у нас теперь «мать-героиня»!». Хотя у меня сейчас всего двое несовершеннолетних детей. Было очень приятно, но для меня ничего не изменилось. Только стали чаще звонить старые друзья, поздравлять. Кстати, раньше, если мы куда-то выбирались всей семьей, то меня могли остановить на улице и спросить: «А вы мать-героиня?». Я в ответ улыбалась и говорила, что если и героиня, то только в чьих-либо глазах.

- Отметите вместе?

- Собираемся только по крупным праздникам. Встретимся на Новый год. Удобнее всего собраться на даче. Большой стол не накрываем, а то тесно всем будет. Обычно делаем шведский стол на кухне. А в гостиной уже все сидят и общаются.

ВОПРОС-РЕБРОМ

- Как справляться с оравой детей, устраивающей дома шум и гам?

- Дома все должно быть изначально очень организовано. Не должно быть хаоса. Дети на то и дети, чтобы шуметь и плакать. Есть один секрет. Надо просто переключить их на что-то. Увлечь чем-то другим.

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