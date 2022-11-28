Что осталось за кадром встречи Владимира Путина с матерями мобилизованных

Многодетная петербурженка поделилась впечатлениями от встречи с президентом в канун Дня матери. Фото: kremlin.ru

- Мне позвонили из Кремля. В тот же день я уже летела на самолете в Москву. От таких предложений не отказываются! – так 49-летняя мать семерых детей Любовь Рубаник описала свое решение поехать на встречу с Владимиром Путиным. Президент собрал 17 женщин из разных регионов России, чтобы обсудить актуальные вопросы по частичной мобилизации. Любовь была единственной представительницей Петербурга. Ее двое сыновей вот-вот уйдут на фронт, а сама Рубаник возглавляет благотворительный фонд «Прилив», помогающий семьям мобилизованных.

«ПРИШЛИ С НАБОЛЕВШИМИ ВОПРОСАМИ»

Последний год фонд многодетной петербурженки активно помогает беженцам из новых регионов России: оформляет документы, консультирует с психологами, собирает необходимые вещи и ищет жилье. С начала мобилизации Любовь хотела организовать психологическую помощь для ветеранов боевых действий, вернувшихся со спецоперации. С этим предложением она и поехала к Владимиру Путину.

Любовь Рубаник решилась на поездку к президенту буквально за минуту. Фото: предоставлено "КП"

- У каждой из нас был наболевший вопрос, с которым мы сталкиваемся в работе. Договорились не повторятся. Я думаю, у нас получилось задать разносторонние вопросы. И про питание солдат, и про форму, и про психологическую и социальную помощь семьям. Мы довольны, - рассказывает Любовь Рубаник.

Любовь Рубаник (третья слева) признается, что восхищена другими матерями, присутствовавшими на встрече с Владимиром Путиным. Фото: предоставлено "КП"

Петербурженка согласна, что вопросов могло быть и больше, но ответы на некоторые из них ей и так очевидны.

- Да, мы не спрашивали про задержку выплат мобилизованным. Но нам пояснили, что обычно эта ошибка происходит из-за того, что родственники не предоставляют полный перечень документов. И многие путают сумму, положенную мобилизованным и добровольцам. Это разные вещи, – пояснила Любовь. – О разных сроках подготовки мобилизованных мы не спросили, потому что тут все зависит от возраста и боевого опыта – кого-то могут просто чуть раньше отправить на фронт. До нас же не доходит вся информация из воинских частей, мамы не вникают в нее. И может быть путаница.

«МЫ ДАЖЕ СЛЕЗУ ПУСТИЛИ»

- Мне хочется организовать квалифицированную помощь вернувшимся со спецоперации, в том числе раненым. Это предложение я и озвучила на встрече. Владимир Владимирович взял эту просьбу на карандаш. Причем, он согласился, чтобы была не только психологическая помощь, но и по трудоустройству человека. У каждого ветерана должно быть на это право, - считает мать семерых детей из Петербурга.

В течение двух часов президент отвечал на вопросы 17 матерей военнослужащих. Фото: kremlin.ru

Любовь осталась в восторге и от общения с президентом за кадром.

- Очень теплая и душевная встреча. Президент говорил с нами не холодно и жестко как типичный чиновник, а спокойно и на равных. Очень уважительно. Каждого выслушивает внимательно. Это приятно, когда такое отношение, – признается петербурженка. – За кадром Владимир Владимирович пожелал нам сил и терпения и подчеркнул: «И вы, и погибшие ребята знаете, за что они отдали свою жизнь. Спасибо вам за ваших сыновей». Мы поначалу как-то скромно в стороне держались и слушали его, но он сам проявил инициативу, обнял каждую из матерей и поцеловал. Мы даже слезу пустили. Так что я на личном примере увидела, что президент переживает за каждого мальчика и мужчину, кто ушел защищать родину.

Добавим, что еще двое взрослых сыновей Любови согласились пойти на спецоперацию, но только в том случае, если им придет повестка.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Спрашивали ли президента о том, окончательно ли завершена частичная мобилизация?

- Мы не задавали этот вопрос. У нас у всех есть стойкое ощущение, что мы должны победить. И тогда наши ребята вернутся домой, а новый призыв будет уже не нужен, - говорит Любовь Рубаник.

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