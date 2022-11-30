Куда катится мир на этой неделе. Прямой эфир с журналистом Андреем Константиновым

Вопросы можно задавать прямо здесь или в Whatsapp и Telegram +7 (931) 398-92-92.

ВС РФ начинает разрушать не только энергетику, но и транспортную инфраструктуру Украины. «Л» – логистика? Или «П» - принуждение к переговорам?

Папа Римский Франциск: «самым жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты». Пап, ты че?!.

Алексей Кудрин разводится с властью. Министр финансов, глава Счетной палаты, а теперь – топ-менеджер Яндекса?

Куда катится мир на этой неделе, обсуждаем с писателем и журналистом Андреем Константиновым в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92.0 FM. В эту среду, 30 ноября в 20:03.

И присоединяйтесь – вопросы можно задавать прямо здесь или в Whatsapp и Telegram +7 (931) 398-92-92.