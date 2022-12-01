От «Лахта Центра» до Юнтолово: Смольный объявил конкурс на строительство магистрали М-32

Новая магистраль пойдет от "Лахта Центра" к Юнтолово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на проектирование и строительство магистрали М-32, которая должна связать западную часть Приморского района с микрорайоном Юнтолово.

- Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильной магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе со строительством путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления, - говорится в заявке, размещенной на сайте Госзакупок.

Изначальная сумма контракта заявлена в размере 18 миллиардов 453 миллионов рублей. Но, в ходе торгов, которые идут на понижение, она может уменьшиться. Тогда город сэкономит на строительстве. Однако, вряд ли торг будет заметным. В условиях роста цен на стройматериалы и технику, подрядчики не будут сбивать ставки.

Согласно условиям договора, работы должны начаться уже в феврале 2023 года, а закончиться - до 31 января 2027 года.

Предполагаемая трассировка магистралей М-32 (красная) и м-49 (синяя). Фото: Яндекс.Карты.

Напомним, что по ранее объявленным планам, М-32 должны были ввести в строй к 2025 годы. Магистраль начнется от Шуваловского проспекта в районе «Лахта Центра», здесь же будет построен путепровод через железную дорогу и развязка с Приморским шоссе. Далее трасса наискосок дотянется до активно растущего микрорайона и ЖК «Юнтолово».

У Коннолахтинской дороги М-32 будет примыкать к перспективной магистрали М-49, которую построят позднее. М-49 соединит Приморское шоссе (развязка будет в районе Ольгино) с продолжением Суздальского проспекта у пересечения с Парашютной улицей. М-49 будет частично платной, сроки ее строительства пока не определены.

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